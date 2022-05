Lại Gia Thành phá 2 kỷ lục SEA Games

Với tư cách đương kim vô địch hạng 55 kg nam tại SEA Games, Lại Gia Thành quá vượt trội so với các đối thủ, trong nhiệm vụ bảo vệ thành công tấm HCV ở kỳ đại hội trên sân nhà. Đô cử sinh năm 1998 đạt tổng cử 268 kg, phá 4 kg so với kỷ lục của chính bản thân lập tại Philippines 2019. Bên cạnh đó, Thành cũng lập kỷ lục mới ở phần thi cử giật với mức tạ 148 kg, hơn 6 kg so với kỷ lục cũ.