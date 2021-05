Lai Châu phát hiện 4 người nhập cảnh trái phép và 95 F1, F2

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lai Châu, những người nhập cảnh trái phép và nhiều F1, F2 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Thông tin này được được đề cập trong cuộc họp trực tuyến giữa các thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lai Châu (Sơn La), huyện Tam Đường, Tân Uyên, Phong Thổ vào ngày 1/5.

Theo báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Sở Y tế Lai Châu, tính đến ngày 30/4, toàn tỉnh phát hiện 4 trường hợp nhập cảnh trái phép từ nước ngoài. Các trường hợp này đã được cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Việc khoanh vùng, truy vết được thực hiện khẩn trương sau ca bệnh ở Hà Nam. Ảnh: Duy Hiệu.

Liên quan ca mắc Covid-19 tại Hà Nam, Hà Nội, Sở Y tế Lai Châu ghi nhận một F2 tại huyện Phong Thổ, tiếp xúc gần F1 của BN2899 (người đàn ông trở về từ Nhật Bản, dương tính với nCoV sau thời gian cách ly tại Đà Nẵng). Ngoài ra, Sở Y tế Lai Châu cũng truy vết được 88 F3, 172 F4 của F2 này. Hiện tại, F1 có kết quả xét nghiệm âm tính.

Đến 16h ngày 30/4, cơ quan chức năng phát hiện thêm 2 trường hợp F1 tại huyện Than Uyên. Những người này tiếp xúc gần BN2911 (công nhân Công ty Panasonic ở KCN Bắc Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) và 92 F2.

Toàn bộ F1, F2 đều đã được lập danh sách quản lý, cách ly y tế, theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Cơ quan y tế tiếp tục điều tra, xác minh những người liên quan, tiếp xúc bệnh nhân Covid-19.

Để ngăn dịch bệnh lây lan, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Lai Châu đã kích hoạt 3 chốt kiểm dịch từ 0h ngày 1/5, tại ngã ba liên ngành, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường; bản Ngã Ba, xã Mường Kim, huyện Than Uyên và Km 162+650, bản Sắp Ngụa, xã Phúc Than, huyện Than Uyên.