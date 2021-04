Lai Bâng, ADC và ước mơ mang eSports đến gần hơn với người trẻ Việt

Là những gương mặt nổi bật trong làng Liên Quân Mobile, Lai Bâng và ADC đã tìm thấy sự đồng điệu về quan điểm sống, cũng như mong muốn lan toả niềm đam mê eSports đến giới trẻ.

Là những gương mặt nổi bật trong làng Liên Quân Mobile, Lai Bâng và ADC đã tìm thấy sự đồng điệu về quan điểm sống, cũng như mong muốn lan toả niềm đam mê eSports trong giới trẻ Việt.

Tại Việt Nam, Esports - thể thao điện tử - đang là bộ môn được "săn đón". Ngày càng nhiều người tham gia vào ngành công nghiệp mới mẻ này. Không chỉ mang tính chất thi đấu, thể thao điện tử còn là nơi giới trẻ thể hiện đam mê, sống và cống hiến. Những cái tên điển hình minh chứng cho điều này chính là ADC (tên thật: Trần Đức Chiến) và Lai Bâng.

- ADC đang là gương mặt sáng giá trong làng Liên Quân Mobile Việt Nam với loạt thành tích trong nước lẫn quốc tế. Để có được thành công này, bạn đã trải qua khó khăn gì?

- Như mọi người thường nói, không có con đường nào trải đầy hoa hồng. Hành trình trở thành game thủ của tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Trước khi thi đấu chuyên nghiệp, tôi từng có thời gian du học tại Hong Kong (Trung Quốc). Gọi là du học nhưng để "cai nghiện” game Liên Minh Huyền Thoại và "vỗ béo" nhiều hơn (cười).

Chính tại đây, tôi nên duyên với tựa game Liên Quân Mobile. Niềm đam mê ngày một lớn khi tôi được Team Flash mời về làm tuyển thủ. Thế nhưng, gia đình không ủng hộ quyết định này và muốn tôi tiếp tục chuyện học.

- Còn Lai Bâng, hành trình làm game thủ chuyên nghiệp của bạn có lẽ cũng không kém phần chông gai?

- Đúng vậy! Trước khi về mái nhà Saigon Phantom như hiện tại, tôi phải "chạy" cùng lúc hai nghề để vừa kiếm tiền, vừa nuôi dưỡng ước mơ trở thành game thủ. Không ít lần tôi vấp ngã, nhận thất bại và từng tính đến chuyện gác lại ước mơ. Thậm chí, khi đạt được những thành công như ngày hôm nay, đôi lúc tôi vẫn nghĩ đó chỉ là giấc mộng.

- Cả hai làm thế nào để vượt qua những khó khăn, thử thách và vươn tới ước mơ làm tuyển thủ chuyên nghiệp như hiện nay?

- ADC: Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng gia đình cũng đồng ý để tôi theo đuổi ước mơ làm tuyển thủ dưới màu áo Team Flash. Khi mới thi đấu, tôi cũng nhận phải nhiều chỉ trích từ người xem. Nhưng thay vì nản chí, hầu như mỗi ngày tại gaming house, tôi đều xem lại những pha xử lý của mình, từ đó rút kinh nghiệm cho lần thi đấu sau. Tôi cũng nghiên cứu về lối đánh, chiến thuật của đối thủ. Nhờ những thói quen ấy mà kỹ năng thi đấu của bản thân ngày càng trở nên khá hơn và có được thành tích như hôm nay.

- Lai Bâng: Mặc dù còn nhiều khó khăn trước mắt, niềm đam mê của tôi với bộ môn Liên Quân Mobile vẫn không phai nhạt. Sau những giây phút làm việc, tôi vẫn dành thời gian chơi game, vừa để giải trí, vừa trau dồi kỹ năng. Nhờ một số thành tích ở giải sinh viên và đấu xếp hạng, đội tuyển Saigon Phantom đã tìm đến rồi chiêu mộ tôi về thi đấu. Có thể nói, tôi đạt được những thành tích như hiện tại chính là nhờ niềm đam mê với Liên Quân Mobile.

- "Cuộc đời giống như trò chơi của riêng mình", ADC có đồng ý với quan điểm này? Ở chiều ngược lại, suốt thời gian dài gắn bó Liên Quân Mobile, bạn đã vận dụng được bài học nào từ game vào cuộc sống?

- Xét theo nhiều khía cạnh, tôi thấy câu nói trên khá đúng. Cuộc đời cũng giống như trò chơi mà mình làm chủ vậy. Bản thân phải tự điều khiển cuộc sống, đưa ra những lựa chọn có thể thay đổi số phận.

Ở Liên Quân Mobile, từ vị trí của người đi rừng, tôi rút ra được rất nhiều bài học trong cuộc sống.

Trong game, tướng đi rừng đa phần là sát thủ, song các vai trò khác như pháp sư, đấu sĩ hoặc xạ thủ vẫn có thể đem vào rừng được. Điều này cũng giống việc bạn luôn có rất nhiều lựa chọn trong cuộc sống, đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào mà hãy nắm bắt lấy nó.

Game đòi hỏi tôi phải lựa chọn loại vũ khí phù hợp với người đi rừng, như Gươm Loki cho pháp sư, Rìu Leviathan cho đấu sĩ hoặc sát thủ, Kiếm Truy Hồn cho sát thủ, Cung Bão Tố cho xạ thủ.

Cuộc sống cũng giống như vậy, bạn cần nắm chắc vũ khí và thế mạnh của bản thân, nếu không hiểu rõ chính mình thì khó mà vươn xa được.

- Với Lai Bâng thì sao, bạn có thể áp dụng bài học nào từ Liên Quân Mobile vào cuộc sống thực?

- Trong game, người đi rừng giỏi không chỉ biết dùng tướng mạnh hay vũ khí phù hợp, mà còn phải kiểm soát mục tiêu lớn như Rồng Hắc Ám, Rồng Bạo Chúa và Tà Thần Caesar để thay đổi cục diện trận đấu.

Điều này cũng tương tự ngoài đời. Một khi có "vũ khí" là thế mạnh trong tay thì chúng ta cần đặt ra mục tiêu, ước mơ để phấn đấu. Ước mơ của mỗi người đều khác nhau, không ước mơ nào vĩ đại hơn ước mơ nào, bởi vậy, hãy cứ là chính bạn và phấn đấu cho ước mơ của riêng mình.

Thêm vào đó, tôi cũng học được một điều: Trước khi trở thành “tay to” gánh team, tôi cũng phải trải qua cảm giác “ăn hành” trước đối thủ khác (cười). Có như vậy thì mới rút ra được kinh nghiệm, quen tay điều khiển tướng.

Cuộc sống cũng thế, phải trải qua nhiều lần thất bại hay khó khăn thử thách, ta mới có thể tránh đi vào vết xe đổ, từng bước tiến tới mục tiêu mình đề ra.

- Quay lại với ADC, đâu là yếu tố then chốt giúp bạn chạm tới đỉnh vinh quang như ngày hôm nay?

- Thành công phải do chính mình tạo ra thì mới có giá trị. Và để đạt được thành công ấy, bạn cần theo đuổi tinh thần “dám nghĩ, dám làm”, không bỏ lỡ mọi cơ hội. Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu trước đó bản thân không hứng thú với Liên Quân Mobile, có lẽ cái tên ADC đã không xuất hiện tại Đấu Trường Danh Vọng hay ghi danh tại sân chơi quốc tế.

Tôi rất thích thông điệp “Sống hết cỡ, không bỏ lỡ” mà nhãn hàng Castrol Power1 đưa vào Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân năm nay. Sống để làm gì nếu không trải nghiệm hết mình? Mọi tiềm năng đều rất quý giá, được trao cơ hội làm điều mình thích, tại sao phải bỏ lỡ? Khi nhìn vào thông điệp ấy, tôi dường như thấy được cả hành trình làm game thủ mà mình đã đi qua. Không chỉ vậy, "sống hết cỡ, không bỏ lỡ" còn thể hiện rất đúng tinh thần giới trẻ ngày nay.

- Còn Lai Bâng, triết lý sống của bạn tương đồng hay khác biệt với người bạn thân ADC? Nếu được gửi một thông điệp tới những người trẻ có niềm đam mê eSports giống mình, bạn sẽ nói gì?

- Tôi đồng ý với ADC rằng chúng ta luôn phải đặt ra mục tiêu trong cuộc sống để chinh phục chúng. Để chạm đến đỉnh vinh quang, ta hãy tận dụng tiềm năng sẵn có, luôn trong tâm thế sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, thử thách.

Nếu được gửi tới các bạn có ý định tham gia môi trường thể thao điện tử giống tôi, có lẽ thông điệp “sống hết cỡ, không bỏ lỡ” của nhãn hàng Castrol Power1 sẽ là hợp lý nhất.

Tôi cho rằng Castrol Power1 cũng nhận thấy được điểm chung giữa thông điệp "sống hết cỡ, không bỏ lỡ" và thể thao điện tử - eSports. Thế nên, đây có thể là lý do nhãn hàng này trở thành nhà tài trợ thứ hai tại Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2021 (ĐTDV), cùng chúng tôi lan tỏa ngọn lửa đam mê eSports tới giới trẻ.

Tôi tin rằng Castrol Power1 sẽ trở thành người bạn đồng hành của thể thao điện tử, là đối tác đáng tin cậy cho những bạn đam mê khám phá con đường mới. Đồng thời góp phần khuyến khích họ tăng tốc, chiến đấu, cống hiến hết mình vì đam mê và giành chiến thắng.

- Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một nhãn hàng dầu nhớt như Castrol Power1 tham gia lĩnh vực điện tử nói chung và giải Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2021 nói riêng. Theo Lai Bâng, vì sao có sự hợp tác này?

- Tôi nhận thấy ngày nay, chơi game là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người trẻ. Từ thế giới game ra đời thực, họ kết nối, giao lưu, thể hiện bản thân và tạo ra giá trị riêng. Họ cũng nỗ lực không ngừng, chiến đấu bền bỉ để trải nghiệm mọi thứ, vượt qua nhiều giới hạn, chinh phục đích đến mới, qua đó, đưa tiếng nói cá nhân, màu cờ sắc áo của quốc gia vươn lên những tầm cao mới.

Đó cũng chính là tinh thần mà Castrol Power1 theo đuổi và hiện thực hóa trong suốt nhiều thập kỷ qua. Nhờ những điểm chung như vậy nên mới có sự hợp tác lịch sử giữa nhãn hàng Castrol Power1 và eSports, cụ thể là giải Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân năm nay.

Bên cạnh những chiến thuật và kỹ thuật đỉnh cao thì tinh thần đồng đội và chiến lược phối hợp cùng nhau là yếu tố cần thiết trong các trận đấu. Năm nay, lần đầu tiên danh hiệu “Castrol Power1 Victory” xuất hiện trong mùa giải Đấu Trường Danh Vọng để tôn vinh tinh thần đồng đội của các game thủ, hướng đến mục tiêu cổ vũ và tạo động lực cho các đội tuyển tăng tốc, tiến xa đến chiến thắng tại mùa giải Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2021.

- Theo hai bạn, việc Castrol Power1 là nhà tài trợ mới tại giải Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2021 sẽ giúp Liên Quân Mobile có lợi thế gì trước những bộ môn eSports khác?

- ADC: Từ lâu, ĐTDV đã nắm được lợi thế là giải eSports có số tiền thưởng cao nhất tại Việt Nam. Với sự tham gia của Castrol Power1, năm nay, Vietnam Esports đã công bố gói đầu tư tiền thưởng và hỗ trợ toàn diện tới các vận động viên (VĐV) với số tiền thưởng cao kỷ lục - lên tới 12 tỷ đồng . Có thể thấy trước mắt, việc nhãn hàng Castrol Power1 là nhà tài trợ mới tại giải Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2021 sẽ giúp điều kiện cuộc sống của các tuyển thủ như tôi được cải thiện rất nhiều.

Bên cạnh đó, nhãn hàng này cũng sẽ dành tặng danh hiệu “Castrol Power1 Victory Of The Week” cho đội tuyển đạt hiệu suất thi đấu cao nhất mỗi tuần và “Castrol Power1 Victory Of The Season” cho trận chung kết đầy kịch tính. Đội chiến thắng sẽ được vinh danh với cúp vàng Castrol Power1 Victory cùng giải thưởng hấp dẫn. Những danh hiệu và phần thưởng này sẽ là sự khích lệ rất lớn cho game thủ.

- Lai Bâng: Nhờ sự góp mặt của nhãn hàng Castrol Power1, tương lai Vietnam Esports có thể triển khai chương trình đặc biệt, với gói đầu tư ngân sách lớn, gói hỗ trợ toàn diện, bao gồm cả lương, phát triển kỹ năng cá nhân, xây dựng hình ảnh, giá trị truyền thông cho các tuyển thủ.

Việc được quan tâm “từ A đến Z” như vậy sẽ giúp tăng chất lượng cuộc sống của game thủ, giúp họ tập trung vào thi đấu, cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu mãn nhãn và chuyên nghiệp hơn.Có thể nói, đây là “liều thuốc” tài chính thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của game thủ như tôi nói riêng, cũng như quy mô, hệ thống giải ĐTDV nói chung. Hy vọng các tuyển thủ của những giải đấu khác sẽ có được sự tài trợ tương tự.

- Vậy ADC và Lai Bâng sẽ “sống hết cỡ, không bỏ lỡ” trong năm 2021 này ra sao?

- ADC: Tôi luôn đề cao tinh thần “sống hết cỡ, không bỏ lỡ”. Việc sở hữu nhiều thành tích cả trong nước lẫn quốc tế không có nghĩa tôi được phép ngủ quên trên chiến thắng. Hàng ngày, tôi vẫn luyện tập không ngừng nghỉ, đặt ra một mục tiêu dài hạn - giương cao chiếc cúp vô địch ĐTDV và giành ngôi quán quân tại các giải quốc tế.

Cũng không ít lần tôi nghĩ đến chuyện giải nghệ, nhưng niềm đam mê với bộ môn Liên Quân Mobile vẫn còn đó, thôi thúc tôi tiếp tục theo đuổi, thế nên, tôi vẫn lựa chọn gắn bó với tựa game này.

Tôi mong trong tương lai mình vẫn giữ được nguồn năng lượng tích cực này, tiếp tục sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp. Tôi muốn tự mình nắm bắt những cơ hội mới để ngày càng bước xa ra biển lớn và được bạn bè quốc tế công nhận. 2021 này sẽ là năm ADC “cháy” với khát khao, làm thứ mình yêu thích, hiểu được điều bản thân mong muốn.

- Lai Bâng: Năm 2021 đánh dấu bước tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp của tôi. Với những thành tích đang sở hữu, có thể nói, tôi khá hài lòng với vị trí của mình bây giờ. Dù đôi lúc gặp khó khăn, tôi vẫn cố gắng khắc phục những điểm yếu đó và nhắm tới mục tiêu trước mắt là giành được chiếc cúp vô địch Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2021.

Được tiếp thêm nguồn cảm hứng từ nhãn hàng Castrol Power1, tôi cũng muốn lan tỏa năng lượng tích cực này đến các bạn trẻ: Hãy sống hết mình vì đam mê, tạo ra thay đổi tích cực tới cuộc sống của bản thân nói riêng và cộng đồng nói chung.