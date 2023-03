Lady Mây nói về việc giọng hát bị chê xuống cấp sau Ca sĩ mặt nạ

Đoạn video ghi lại phần trình diễn mới của "Lady Mây" Myra Trần đang gây tranh luận. Nữ ca sĩ giải thích cô bị cảm cúm, ho suốt 2 tuần qua, ảnh hưởng đến giọng hát.

Mới đây, đoạn video ghi lại phần trình diễn Anh chưa thương em đến vậy đâu trong một đêm nhạc ở TP.HCM của Myra Trần lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn video vấp phải ý kiến trái chiều vì nhiều khán giả cho rằng giọng hát của Myra Trần xuống cấp. Khi lên cao, Myra Trần lộ sự chênh, phô, xử lý nốt thiếu tròn trịa.

Cùng lúc, đoạn video ghi lại màn song ca When You Believe của Myra Trần và Văn Mai Hương tại đêm nhạc ở Đà Lạt cũng gây tranh luận. Theo khán giả, cả hai thiếu sự ăn ý, mạnh ai nấy hát khiến tiết mục kém hấp dẫn, mượt mà.

Myra Trần lên tiếng về tranh luận quanh giọng hát.

Lý giải với Zing việc hát chưa tốt trong một số tiết mục gần đây, Myra Trần cho biết cô bị bệnh suốt 2 tuần qua. Nữ ca sĩ bị cảm cúm, ho có đờm do thay đổi thời tiết. Trong 3 tuần qua, cô liên tục di chuyển giữa Việt Nam, Mỹ và Australia để biểu diễn. Myra Trần cho biết đã gặp bác sĩ để được kê đơn thuốc. Hiện sức khỏe của nữ ca sĩ ổn định hơn.

Myra Trần (Trần Minh Như, sinh năm 1999) từng tham gia Nhân tố bí ẩn 2016 và là học trò của Hồ Quỳnh Hương ở chương trình. Năm đó, cô đoạt giải quán quân.

Năm 2019, Myra Trần tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện ở American Idol 2019 với tiết mục One Night Only và được giám khảo Katy Perry khen ngợi.

Gần đây, cô nổi tiếng khi tham gia The Masked Singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ với hình tượng Lady Mây. Cô dừng chân ở vị trí thứ 3 sau Phượng Hoàng Lửa Trần Thu Hà và O Sen - giảng viên thanh nhạc Ngọc Mai. Trong suốt chương trình, Myra Trần có nhiều tiết mục gây sốt và đạt lượt xem lớn. Sau chương trình, cô đắt show biểu diễn.