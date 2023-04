Lady Jane và bạn trai kém 10 tuổi yêu trong bí mật suốt 7 năm

Lim Hyun Tae yêu Lady Jane từ cái nhìn đầu tiên. Hai người gây chú ý khi thông báo kết hôn vào tháng 10 năm nay.

Herald POP đưa tin Lim Hyun Tae và Lady Jane tiết lộ chuyện tình yêu của họ. Vào ngày 19/4, nữ ca sĩ đăng tải video lên trang cá nhân để cảm ơn lời chúc của người hâm mộ. Bên cạnh đó, cô cùng chồng sắp cưới chia sẻ về quá trình tìm hiểu nhau.

Lady Jane gặp Lim Hyun Tae khi ghi hình chương trình Audition truck. Thời điểm đó, Lim Hyun Tae là fan của Lady Jane. Anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên và chủ động xin số điện thoại để theo đuổi nữ ca sĩ. Trong khi đó, giọng ca sinh năm 1984 phát hiện nam diễn viên trẻ tuổi hơn. Cô cho rằng anh là người đàn ông dễ thương.

Giọng ca 39 tuổi cho biết cả hai đã có khoảng thời gian hẹn hò bí mật. Nữ ca sĩ thường sử dụng tên giả để đặt chỗ ở nhà hàng.

Lady Jane và Lim Hyun Tae chia sẻ về quá trình hẹn hò. Ảnh: Chosun.

Ngoài ra, Lady Jane chờ đợi trong suốt thời gian Lim Hyun Tae nhập ngũ. Họ thường gửi thư cho nhau mỗi ngày. "Chúng tôi chưa bao giờ cãi vã khi gặp nhau. Chúng tôi rất hợp nhau", cô nói.

Ngày 14/4, Lady Jane và Lim Hyun Tae gây chú ý khi tuyên bố kết hôn. Cặp sao dự định tổ chức lễ cưới ở Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 14/10. "Khi tin tức xuất hiện, tôi nghĩ mọi người sẽ ngạc nhiên vì chúng tôi chênh lệch 10 tuổi. Nhiều người bất ngờ vì chúng tôi đã hẹn hò được 7 năm", Lady Jane nói.

Trong khi đó, bạn bè tỏ ra tức giận với Lim Hyun Tae khi anh giấu chuyện hẹn hò suốt thời gian dài.

Lady Jane (tên thật Jun Ji Hye, sinh năm 1984) gia nhập ngành giải trí với tư cách giọng ca chính của ban nhạc Archie Bird vào năm 2006. Cô được ca ngợi là "Nữ thần Hongdae" nhờ ngoại hình ấn tượng. Gần đây, cô thử sức với diễn xuất khi góp mặt trong dự án Bride of Black.

Lim Hyun Tae sinh năm 1994. Anh xuất thân là thần tượng, ra mắt cùng nhóm Bigflo với nghệ danh High Top. Sau đó, nam nghệ sĩ được khán giả biết tới qua vở kịch Twenty hay Love in the Rain. Lim Hyun Tae phát triển sự nghiệp diễn xuất khi góp mặt trong một số bộ phim như People with Flaws, Teabing Unintentional Love Story và gần đây Taxi Driver 2.