Lady Gaga xuống phố với giày cao 30 cm

Boots cao gót là kiểu giày yêu thích của Lady Gaga. Giọng ca Born This Way thường xuyên diện kiểu giày cao khoảng 30 cm xuống phố. Lần xuất hiện ở New York cũng không ngoại lệ. Theo Hollywood Life, dù quen thuộc với kiểu giày cao, nữ ca sĩ vẫn gặp một số khó khăn khi di chuyển.