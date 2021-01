Lady Gaga hát trong lễ nhậm chức của ông Joe Biden

Lady Gaga tên đầy đủ là Stefani Joanne Angelina Germanotta, là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ. Album đầu tay The Fame (2008) của cô nhận được nhiều đánh giá khả quan từ những nhà phê bình cũng như đứng đầu nhiều bảng xếp hạng khắp thế giới, gồm đĩa đơn quán quân quốc tế "Just Dance" và "Poker Face". Sau tour lưu diễn The Fame Ball Tour, cô tiếp tục phát hành album The Fame Monster gồm ba đĩa đơn thành công toàn thế giới như "Bad Romance", "Telephone" và "Alejandro".

28/3/1986 Nơi sinh: Manhattan, Thành phố New York, Mỹ

Manhattan, Thành phố New York, Mỹ Ca khúc: Just dance, Poker face, Telephone, Born this way,...