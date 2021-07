Lady Gaga hát cùng danh ca Tony Bennett lần cuối

Lady Gaga và Tony Bennett sẽ biểu diễn chung trên sân khấu lần cuối trong một chương trình vào tháng 8.

Theo CNN, chương trình có tên One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga sẽ diễn ra vào hai ngày 3/8 và 5/8 tại Nhà hát Radio City Music Hall ở New York (Mỹ). Ngày 3/8 cũng chính là sinh nhật tuổi 95 của danh ca Tony Bennett.

Ngoài ra, hai nghệ sĩ sẽ phát hành một album chung vào cuối năm 2021.

Lady Gaga và Tony Bennett trên sân khấu Grammy năm 2015. Ảnh: Getty.

Vào tháng 2, Bennett và gia đình thông báo ông được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer từ năm 2016. Tuy nhiên, nghệ sĩ từng thắng giải Grammy vẫn tiếp tục hát và chơi nhạc, dưới sự khuyến khích của các bác sĩ.

Theo thông cáo báo chí, hai buổi biểu diễn sắp tới là chương trình cuối cùng tại thành phố New York trong sự nghiệp của Bennett. Nhiều thập kỷ qua, các đêm nhạc của Tony Bennett tại đây luôn cháy vé.

Lady Gaga chia sẻ trên trang cá nhân: "Tôi rất tự hào và vui mừng khi được kỷ niệm sinh nhật lần thứ 95 của Tony trong buổi biểu diễn đặc biệt này".

Theo yêu cầu từ ban tổ chức, tất cả khán giả tham dự chương trình phải trên 16 tuổi và đã được tiêm vaccine Covid-19. Điện thoại di động, máy ảnh hoặc thiết bị ghi âm sẽ không được phép sử dụng trong suốt buổi diễn.

Lady Gaga và Tony Bennett lần đầu song ca vào năm 2011 với ca khúc The Lady is a Tramp, nằm trong album Duets II. Album đã mang về cho Tony Bennett giải Grammy.