'Lady Gaga giải tỏa nỗi đau cho người bị cưỡng bức'

Đạo diễn phim tài liệu "The Me You Can't See" cho biết Lady Gaga đã mạnh mẽ lên tiếng thay những người bị tấn công tình dục.

Ngày 27/5, theo Insider, Dawn Porter - đạo diễn phim tài liệu The Me You Can't See - cho biết Lady Gaga tìm nhiều cách điều trị tâm lý sau khi bị cưỡng bức đến mang thai năm 19 tuổi. Việc nữ ca sĩ dám lên tiếng đã giải tỏa nỗi đau cho nhiều người. "Suốt buổi phỏng vấn, Lady Gaga nhiều lần khẳng định cô lên tiếng thay cho những người không dám đối mặt. Nữ ca sĩ muốn mọi người biết rằng khi chuyện tồi tệ xảy ra, đó không phải là tận thế", Porter nói. Lady Gaga gần đây tiết lộ cô bị cưỡng bức đến mang thai năm 19 tuổi. Ảnh: Insider. Lady Gaga đồng ý xuất hiện trong phim tài liệu sau khi cô tham gia chuyến lưu diễn Vision: Your Life in Focus Tour cùng Oprah Winfrey hồi tháng 1/2020. Tại chương trình, giọng ca Bad Romance liên tục nói vấn đề sức khỏe tâm thần. "Lady Gaga cho biết cô sẽ làm điều bản thân thấy đúng đắn. Tuy nhiên, để mở lòng về những trải nghiệm tồi tệ trong quá khứ, điều đó không hề dễ dàng", nữ đạo diễn chia sẻ. Trước đó, Independent đưa tin, trong tập đầu tiên của The Me You Can't See, Lady Gaga tiết lộ cô bị một nhà sản xuất âm nhạc cưỡng bức năm 19 tuổi. Sau khi mang thai, cô bị nôn, ốm trong nhiều tuần nhưng kẻ cưỡng bức không có ý định đến thăm hay quan tâm. Tuy nhiên, Lady Gaga tuyên bố sẽ không bao giờ nêu tên nhà sản xuất trên. Nữ ca sĩ khẳng định việc bị lạm dụng từ khi còn trẻ khiến cô gặp vấn đề tâm lý. Nhiều năm sau khi nổi tiếng, cô vẫn ở trong trạng thái tinh thần suy sụp, nhiều lúc hoang tưởng đến mức hủy bỏ các buổi diễn vòng quanh thế giới. Angelina Jolie bức xúc khi các con không được ra tòa làm chứng Nữ diễn viên cho biết các con không được ra làm chứng trong phiên tòa giành quyền nuôi con với Brad Pitt.