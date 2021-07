Lady Gaga đóng vai vợ ông trùm Gucci

Lady Gaga tiếp tục thể hiện khả năng diễn xuất của mình trong bộ phim về gia đình đế chế thời trang Gucci.

Ngày 30/7, Variety đưa tin MGM đã tung đoạn trailer đầu tiên của bộ phim tội phạm House of Gucci. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên từng giành giải Oscar Lady Gaga có màn tái xuất ấn tượng khi sử dụng chất giọng Italy.

Lady Gaga đóng phim về gia tộc Gucci Trong "House of Gucci", Lady Gaga hóa thân thành người vợ với bản tính ghen tuông mù quáng.

House of Gucci được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật gây sốc kể về vụ ám sát của Maurizio Gucci và sự sụp đổ của đế chế thời trang.

Trong phim, Lady Gaga vào vai người vợ cũ Patrizia Reggiani của Maurizio Gucci (Adam River). Patrizia Reggiani đã bị xét xử và kết tội dàn dựng vụ giết người sau khi Maurizio Gucci bỏ cô để lấy một người phụ nữ trẻ hơn mình. Patrizia Reggiani đã phải lĩnh án 18 năm tù, tại đây cô có biệt danh là “góa phụ đen” trước khi được thả vào năm 2016.

Tạo hình của Lady Gaga trong phim. Ảnh: MGM.

Trải qua ba thập kỷ từ tình yêu, phản bội, trả thù và đến cuối cùng là giết người, House of Gucci sẽ giúp khán giả hiểu được ý nghĩa đằng sau tên thương hiệu Gucci và khả năng làm bất cứ điều gì để bảo vệ đế chế của gia đình này.

Bộ phim dựa trên cuốn sách The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed của Sara Gay Forden. Phần kịch bản của House of Gucci được viết bởi Roberto Bnkinggna và Becky Johnston.

House of Gucci do đạo diễn Ridley Scott thực hiện với sự tham gia của Adam Driver trong vai Maurizio Gucci, Lady Gaga thủ vai Pina Auriemma, Jared Leto là Paolo Gucci, Jeremy Irons thủ vai Rodolfo Gucci và Al Pacino trong vai Aldo Gucci.

House of Gucci dự kiến phát hành vào ngày 24/11.