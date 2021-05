Lady Gaga bị cưỡng bức năm 19 tuổi

Lady Gaga cho biết cô bị một nhà sản xuất âm nhạc cưỡng bức, sau đó bỏ rơi khi nữ ca sĩ mang thai.

Theo Independent, trong tập đầu tiên của The Me You Can't See - series tài liệu do Oprah Winfrey và Hoàng tử Harry thực hiện, Lady Gaga tiết lộ cô bị một nhà sản xuất âm nhạc cưỡng bức năm 19 tuổi.

Trong chương trình, ngôi sao nhạc pop khóc khi kể về quá khứ bị xâm hại tình dục. Nữ ca sĩ cho biết cô bị kẻ lạm dụng bỏ rơi sau nhiều lần bị hại.

"Năm đó tôi 19 tuổi. Kẻ này lại gần và yêu cầu tôi cởi quần áo. Tôi đã nói không nhưng hắn đòi đốt hết sản phẩm âm nhạc của tôi. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, hắn bỏ rơi tôi khi biết tôi mang thai", nữ ca sĩ nói trong The Me You Can't See.

Lady Gaga khóc trong chương trình. Ảnh: Independent.

Giọng ca Bad Romance cho biết cô bị nhốt trong phòng thu suốt nhiều tháng. Sau khi mang thai, cô bị nôn, ốm nhiều tuần sau đó. Tuy nhiên, Lady Gaga tuyên bố sẽ không bao giờ nêu tên nhà sản xuất trên.

Nữ ca sĩ khẳng định việc bị lạm dụng từ khi còn trẻ khiến cô gặp vấn đề tâm lý. Nhiều năm sau khi nổi tiếng, cô vẫn ở trong trạng thái tinh thần suy sụp, nhiều lúc hoang tưởng đến mức hủy bỏ các buổi diễn vòng quanh thế giới.

Chia sẻ với Oprah Winfrey và Hoàng tử Harry, Lady Gaga nói cô mất 2,5 năm để dần hồi phục. Song, chỉ cần có người khơi gợi hay gặp vấn đề tương tự, cảm giác đau đớn về thể xác lẫn tinh thần đều quay lại.

Lady Gaga là khách mời đầu tiên của chương trình The Me You Can't See (tạm dịch: Những điều bạn chưa biết về tôi). Series tài liệu được Independent gọi là phim có nhiều tình tiết gây sốc.