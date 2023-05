Lạc vào thế giới muôn hoa bừng nở

Trong sách, bản in mỹ thuật năm 2020 của Britt Willoughby Dyer được đặt cạnh hình ảnh quảng cáo phim Phù thủy xứ Oz năm 1939 ; một bản in bạc gelatin vẽ hoa mao lương của Henry Troth từ năm 1900 được so sánh với bức tranh sơn dầu năm 1968 Buttercups của Lucian Freud; và một chiếc bình đất nung năm 1915 của Sara Galner tương phản với bức tranh khắc gỗ, Bullfinch and Weeping Cherry năm 1834 của Katsushika Kokusai. Ảnh: Landscapenote.