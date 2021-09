Lác đác người đi mua cà phê khi Hà Nội nới lỏng giãn cách

Hiện tại, các cửa hàng mở lại chỉ có từ 2 đến 3 nhân viên phục vụ để đảm bảo quy định phòng chống dịch. Việc mở lại cửa hàng không gặp nhiều vấn đề do đã có sự chuẩn bị từ trước và quen với cách làm trong bối cảnh mới. Tuy nhiên, đại diện hãng cho biết số lượng tài xế hoạt động chưa đáp ứng được nhu cầu đặt mua của khách. Do đó, việc giao hàng có thể chậm trễ hơn bình thường. Những dãy bàn ghế từng đầy ắp khách ngồi giờ được thu gọn do không sử dụng tới.