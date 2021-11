Lạc bước về quá khứ giữa phố cổ ở Philippines

Tên gọi của làng gốm Pagburnayan bắt nguồn từ burnay, nghĩa là những chiếc nồi đất được làm thủ công. Những chiếc chum ở đây cứng hơn nhiều so với các sản phẩm bằng đất nung khác, thường để uống trà vào thời thuộc địa, nhưng hiện được dùng để chứa đựng rượu mía, giấm mía... Du khách không những tận mắt quan sát quá trình hình thành của những chiếc bình và lọ, mà còn có thể tham gia nhào nặn đất sét. Ở Vigan, làng gốm Pagburnayan đang lưu giữ hơi thở cuộc sống của thành phố từng là thuộc địa của Tây Ban Nha. Ảnh: Guide to the Philippines.