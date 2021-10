La Vân Hi nhập viện sau cảnh quay bị bạn diễn đấm

Nam diễn viên nhập viện vì bị thương sau cú đấm mạnh của Kỷ Hoán Bác. Tình trạng thương tích của anh chưa được công bố.

Ngày 15/10, Sina đưa tin La Vân Hi gặp tai nạn ngoài ý muốn khi quay cảnh đánh nhau với bạn diễn Kỷ Hoán Bác trên phim trường Người theo đuổi ánh sáng. Nam diễn viên bị thương ở mặt, chấn động não. Sau khi sự việc xảy ra, La Vân Hi được chuyển đến trung tâm thẩm mỹ của Bệnh viện Thượng Hải cấp cứu và điều trị.

Chia sẻ trên Sina, đại diện của La Vân Hi và đoàn làm phim Người theo đuổi ánh sáng cho biết tình trạng của nam diễn viên hiện tại đã ổn định, không còn vấn đề đáng ngại. Chi tiết về vết thương của ngôi sao 33 tuổi không được tiết lộ.

La Vân Hi bị chấn thương sau cú đấm của Kỷ Hoán Bác (phải). Ảnh: Sina.

Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ Kỷ Hoán Bác xin lỗi La Vân Hi : "Vì diễn xuất quá nhập tâm, tôi không chế được lực ra tay và khoảng cách an toàn nên đã khiến cậu ấy bị thương. Khoảnh khắc đó tôi sợ hãi, áy náy. Tôi xin lỗi, mong Vân Hi sớm hồi phục".

Nam diễn viên phủ nhận cố ý đeo trang sức, đánh thật để trả thù bạn diễn.

"Cú đấm được tôi thực hiện theo đúng kịch bản. Chúng tôi dự định đánh giả, nhưng tôi không lường trước rủi ro trong quá trình quay. Cuối cùng từ đánh giả thành đánh thật", Kỷ Hoán Bác nói. Anh cho biết đã tự tát mình nhiều lần để kiểm điểm hành động "quá tay" với La Vân Hi.

Cách đây nhiều năm, nữ diễn viên Giang Tổ Bình từng bị nam diễn viên Quách Từ Can tát đến chấn thương não, mất thính lực do không kiểm soát được lực tay. Kết quả, người đẹp Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài chịu di chứng suốt đời, sự nghiệp nghệ thuật bị gián đoạn và đi xuống. Vì vậy, vụ việc của La Vân Hi nhận được sự quan tâm từ dư luận.

La Vân Hi sinh năm 1988, anh nổi tiếng với các bộ phim như Bên nhau trọn đời, Bạch phát vương phi, Nguyệt thượng trọng hỏa, Nửa là đường mật nửa là đau thương… Sau thành công của bộ phim Hương mật tựa khói sương năm 2018, La Vân Hi với vai diễn Nhuận Ngọc từng được bầu là một trong những mỹ nam cổ trang thế hệ mới.