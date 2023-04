La Vân Hi lao đao vì vai ma tôn trong 'Trường nguyệt tẫn minh'

Vai ma tôn khiến La Vân Hi nhận nhiều tranh cãi vì ngoại hình quá gầy và cách xây dựng nhân vật thiếu hợp lý. Điều này ảnh hưởng tới danh tiếng, sự nghiệp của nam diễn viên.

Ma tôn của La Vân Hi bị chê thiếu khí thế vì quá gầy.

Sina đưa tin bộ phim Trường nguyệt tẫn minh liên tục bị khán giả tẩy chay với lý do nội dung thiếu hợp lý, cách xây dựng nhân vật gây tranh cãi.

Trong đó, nam chính Đạm Đài Tẫn do La Vân Hi thủ vai bị đánh giá là khác xa nguyên tác, được nâng đỡ, dùng nhiều tình tiết "tẩy trắng" cho những hành vi độc ác của hắn.

Sina đánh giá Trường nguyệt tẫn minh vốn là siêu phẩm tiên hiệp được đầu tư về mặt kỹ xảo của Youku. Phim được kỳ vọng sẽ bùng nổ khi lên sóng, giúp La Vân Hi nâng cao danh tiếng. Thế nhưng sau khi trải qua một nửa chặng đường, những gì nam diễn viên nhận được là đánh giá tiêu cực về ngoại hình, những bài PR ác ý và tranh cãi về vai diễn.

Vai diễn ma tôn thiếu sức hút

Theo Sohu, trong Trường nguyệt tẫn minh, La Vân Hi một mình thủ ba vai Đạm Đài Tẫn/Thương Cửu Mân/Minh Dạ. Mỗi nhân vật lại có bối cảnh và tính cách khác nhau, đây là cơ hội để La Vân Hi thể hiện khả năng diễn xuất, biến hóa đa dạng của mình.

Trước khi bộ phim phát sóng, La Vân Hi vẫn được khen ngợi là phù hợp với dòng phim cổ trang, có tiên khí nhờ vai diễn Nhuận Ngọc trong Hương mật tựa khói sương. Do đó, khán giả chờ mong Trường nguyệt tẫn minh sẽ là dự án bùng nổ tiếp theo của La Vân Hi.

Tuy nhiên, trong Trường nguyệt tẫn minh, La Vân Hi bị nhận xét gầy đến mức gây khó chịu và làm hỏng cảm nhận của người xem về một ma thần mạnh mẽ, ngang ngược. Đứng bên nữ chính Bạch Lộc, anh hoàn toàn lép vế, không thể tạo ra được sự cuốn hút của nam chính. Do đó, giữa hai diễn viên thiếu sự tương tác cần có của một cặp đôi trong phim ngôn tình.

Chủ đề La Vân Hi quá gầy cũng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi của khán giả trong nhiều ngày. Không ít người phàn nàn ngoại hình yếu đuối của ngôi sao sinh năm 1988 khiến họ muốn bỏ xem phim. Bản thân La Vân Hi cũng nhận biết được điểm yếu của mình. Anh chia sẻ đã tập luyện, ăn uống theo nhiều cách nhưng không thể tăng cân.

La Vân Hi không thu lại được nhiều lợi ích khi Trường nguyệt tẫn minh lên sóng. Khán giả còn tiếc nuối vì anh đã qua thời kỳ đỉnh cao như vai diễn Nhuận Ngọc. Ảnh: Sina, Youku.

Bên cạnh đó, những khán giả khó tính nhận định trong một số phân đoạn, diễn xuất của La Vân Hi khoa trương, làm màu, cố tình diễn dáng vẻ "nguy hiểm, điên cuồng" nhưng không tới. Ngoài ra, cách trang điểm đậm cũng khiến những phân đoạn La Vân Hi vào vai Ma thần Đạm Đài Tẫn không được đánh giá cao.

"La Vân Hi giống như đứa trẻ mặc trộm áo khoác của người lớn đi quậy phá", một khán giả bình luận. Nhận định này cho thấy diễn xuất chưa thuyết phục của nam diễn viên, đồng thời chỉ ra các bộ chiến giáp đều không vừa với La Vân Hi.

Theo Sina, La Vân Hi hợp tạo hình chiến thần áo giáp trắng hơn. Song, đạo diễn không tận dụng hết khả năng của anh, khi những cảnh chiến đấu bằng thương được quay qua loa bị ví là "trẻ con múa gậy". Cảnh quay lạm dụng kỹ xảo quá mức gây tiếc nuối, trong khi đó, La Vân Hi vốn học chuyên ngành múa, có thể thực hiện các cảnh võ thuật đẹp mắt.

Ngoài ra, chủ đề thiết lập nhân vật Đạm Đài Tẫn của La Vân Hi và kịch bản Trường nguyệt tẫn minh liên tục nhận những phản hồi không tích cực từ phía khán giả. Người xem cho rằng trong tiểu thuyết gốc, Đạm Đài Tẫn là một kẻ điên cuồng, có nhiều hành vi ác độc nhưng được xây dựng hợp lý, không cố tình tạo vẻ tử tế, đạo đức.

Tuy nhiên, khi lên phim, Đạm Đài Tẫn lại thể hiện những đức tính tốt yêu nước thương dân, căm ghét cái ác, phán xử nữ phụ Diệp Băng Thường vì nàng ta trộm tơ tình... Nhưng trong những tập trước, chính Đạm Đài Tẫn cũng có nhiều hành vi ác, ra tay sát hại mọi người vì bản thân.

Theo khán giả, Đạm Đài Tẫn không có tư cách để phán xét Diệp Băng Thường. Biên kịch đã biến nhân vật nam chính trở thành kẻ đạo đức giả, tiêu chuẩn kép, chỉ có mình được phép làm sai. Do phim cải biên để đề cao nam chính - nữ chính nên có những tình tiết không hợp lý, nữ phụ phản diện chỉ là người bình thường, khó chống lại ma thần như Đạm Đài Tẫn.

La Vân Hi gặp khó khăn

Theo Sina, Trường nguyệt tẫn minh gây chú ý với khán giả và có những thành tích tốt, song, đối với nam chính như La Vân Hi, bộ phim không mang lại nhiều hiệu quả.

Khi phim lên sóng, thay vì chìm đắm với nhân vật Đạm Đài Tẫn, người xem lại cảm thấy tiếc nuối vì La Vân Hi không còn cuốn hút, đầy tiên khí và diễn xuất tốt như thời Hương mật tựa khói sương. Dự án mới không giúp La Vân Hi lôi kéo thêm người hâm mộ mới, lại phá vỡ những ấn tượng tốt đẹp mà khán giả dành cho vai diễn Nhuận Ngọc suốt 5 năm qua. Đây chính là điểm thiệt hại không ai ngờ tới khi Trường nguyệt tẫn minh lên sóng.

Bên cạnh đó, tên La Vân Hi thường xuyên bị gắn với các chủ đề như vóc dáng quá gầy, khí chất giống phụ nữ... Những nội dung PR thiếu tích cực ảnh hưởng tới hình ảnh của nam diễn viên.

Sohu phân tích La Vân Hi hiện tại 35 tuổi. Ở độ tuổi của anh, các diễn viên nam khác đang tìm cách bước sang dòng phim truyền hình chính kịch hoặc điện ảnh, lựa chọn vai diễn có chiều sâu hơn để giành giải thưởng. Song, La Vân Hi vẫn ngụp lặn trong các bộ phim thần tượng chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình.

Anh thường vào các vai diễn tổng tài bá đạo hoặc mỹ nam cổ trang cuốn hút, vốn đầy rẫy trên màn ảnh Hoa ngữ. Do lựa chọn các vai diễn thiếu sự đột phá mà 5 năm qua, sự nghiệp của La Vân Hi không có tiến triển.

La Vân Hi vẫn không có sự bứt phá, chỉ lựa chọn các vai diễn trong vùng an toàn. Ảnh: Sina, Youku.

Bên cạnh đó, ngoại hình cũng là cản trở của La Vân Hi. Với vóc dáng nhỏ bé, anh khó tìm được bạn diễn phù hợp. Theo năm tháng, cơ hội của La Vân Hi càng ít đi, đặc biệt là sự vươn lên của nhóm diễn viên sinh sau năm 1990 như Thành Nghị, Vương Hạc Đệ, Trương Lăng Hách...

Khi Trường nguyệt tẫn minh ra mắt, La Vân Hi cũng được so sánh với Vương Hạc Đệ, đàn em kém 10 tuổi, vì cùng diễn viên ma thần. Hè năm 2022, Vương Hạc Đệ có sự nhảy vọt về danh tiếng với thành công của phim Thương lan quyết, nhưng La Vân Hi không may mắn như vậy. Các chỉ số truyền thông và lượng người hâm mộ mới của La Vân Hi chỉ tăng nhẹ.

Chính vì vậy, nhiều người lo ngại cho tương lai của La Vân Hi sau khi Trường nguyệt tẫn minh kết thúc. Người hâm mộ cho rằng nam diễn viên cần nghỉ ngơi một thời gian để lấy lại vóc dáng mạnh khỏe hơn trước khi có dự án mới.