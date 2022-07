'Lá chắn thép' trên tuyến biên giới

Kết hợp với địa hình rừng núi hiểm trở, luôn là khu vực để các đối tượng trong và ngoài nước lợi dụng làm địa bàn thẩm lậu, trung chuyển và tiêu thụ ma túy đi sâu vào nội địa.

Quế Phong là huyện miền núi, biên giới phía Tây của tỉnh Nghệ An tiếp giáp với 2 huyện Mường Quắn và Xăm Tảy, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào với gần 75 km với một cửa khẩu phụ Thông Thụ kết nối với 2 tuyến quốc lộ, cùng nhiều lối mòn qua lại giữa biên giới, kết hợp với địa hình rừng núi hiểm trở, luôn là khu vực để các đối tượng trong và ngoài nước lợi dụng làm địa bàn thẩm lậu, trung chuyển và tiêu thụ ma túy đi sâu vào nội địa.

Trước tình hình đó, Công an huyện Quế Phong luôn tập trung mọi nguồn lực để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.

Chỉ tính 6 tháng đầu năm, Đơn vị đã bắt 77 vụ, 84 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ 7,8 kg heroin, 6 kg MTTH cùng nhiều hung khí, vũ khí nóng. Trong đó đấu tranh thành công 10 chuyên án, triệt xóa một điểm phức tạp, 8 đường dây, 27 đối tượng bán lẻ ma túy.

Điển hình như ngày 10/4/, tại thị trấn Kim Sơn, Công an huyện Quế Phong, Phòng cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp Công an thị trấn Kim Sơn phá chuyên án bắt quả tang Vi Văn Điệp (SN 1977, trú tại khối Hồng Phong, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét tại chỗ ban chuyên án thu giữ 4.000 viên hồng phiến.

Trước đó, vào ngày 22/3, tại xã Châu Thôn, Công an huyện Quế Phong cũng cùng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy thuộc Cục Hải quan Nghệ An và Công an xã Châu Thôn đấu tranh thành công một chuyên án khác, bắt Trần Quốc Dương (SN 1981, trú tại số nhà 68, ngõ 350, phường Sở Dầu, thành phố Hải Phòng) và Bùi Văn Thắng (SN 1960, trú tại xóm Cầu Thương, xã Quang Hưng, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ 2 bánh heroin và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Không chỉ đấu tranh hiệu quả với các đường dây, ổ nhóm lợi dụng tuyến biên giới trên địa bàn để thẩm lậu, trung chuyển ma túy sâu vào nội địa tiêu thụ, mà công an huyện cũng đặc biệt chú trọng triệt xóa các tụ điểm, điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn.

Điển hình là ngày 20/4, Công an huyện, Phòng PC04 đồng chủ trì phối hợp với Phòng PK02, Đồn Biên phòng Tri Lễ, Công an xã Nhôn Mai huyện Tương Dương phá thành công 2 chuyên án, bắt 12 vụ, 12 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 47 viên hồng phiến, 19 gói heroin, một gói nhựa cây thuốc phiện, một khẩu súng săm lét, một khẩu súng hơi, 4 khẩu súng tự chế, một thanh kiếm, một cân tiểu ly và các tang vật khác liên quan. Qua đó góp phần triệt xóa tụ điểm phức tạp về ma túy tại bản Pà Khốm, xã Tri Lễ và điểm phức tạp về ma túy tại Thanh Phong 1 - Thanh Phong 2 thuộc xã Mường Nọc.

Hay hưởng ứng tháng cao điểm đấu tranh phòng chống ma túy và hướng tới đưa các xã vùng biên sạch về ma túy, Công an huyện Quế Phong phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức ra quân xác lập và phá thành công nhiều chuyên án lớn.

Ngày 30/5, tại xã Châu Thôn, Công an huyện phối hợp cùng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì khám phá thành công chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trên khu vực tuyến biên giới Việt - Lào, thu giữ 15 bánh heroin, một khẩu súng K59, một vỏ đạn và 7 viên đạn.

Chỉ sau đó một ngày, cũng tại xã Châu Thôn, Công an huyện chủ trì, phối hợp Đội Kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Nghệ An khám phá thêm một chuyên án nữa. Qua đó bắt quả tang Và Y Mò (SN 1989, trú tại bản Na Niếng, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh heroin.

Việc Công an huyện Quế Phong đấu tranh, khám phá thành công nhiều chuyên án ma túy lớn là kết quả quan trọng trong công tác phòng, chống tội phạm, ngăn chặn việc reo rắc “cái chết trắng” tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an. Không chỉ góp phần ngăn chặn ma túy thẩm lậu trên tuyến biên giới Việt - Lào mà còn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.