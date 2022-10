Kymdan ưu đãi lớn mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Thương hiệu nệm cao su thiên nhiên Kymdan triển khai chương trình đặc biệt nhằm tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 8/10 đến hết ngày 20/10, chương trình đặc biệt áp dụng tại các kênh online (bao gồm: Tổng đài 1800 9053, website mua sắm chính hãng kymdanshop.vn, ứng dụng di động Kymdan Store và Facebook Kymdan Official) khi khách nhập code ưu đãi “TUHAOPHUNUVN” (Tự hào Phụ nữ Việt Nam).

Nệm Kymdan là quà tặng sức khoẻ ý nghĩa trong ngày Phụ Nữ Việt Nam.

Chia sẻ lý do triển khai chương trình đặc biệt trong ngày Phụ nữ Việt Nam, đại diện Kymdan cho biết dịp tri ân nào đối với phái đẹp cũng đều rất đáng quý. Với Kymdan, người phụ nữ Việt Nam có vẻ đẹp tâm hồn đáng trân quý như nhân hậu, đảm đang và hết lòng vì gia đình. Do vậy, Kymdan mong muốn có hành động thiết thực tôn vinh vẻ đẹp này thông qua chương trình đặc biệt, góp phần nâng cao giá trị cuộc sống và gắn kết các thành viên gia đình với nhau bằng những sản phẩm an toàn, tốt cho sức khoẻ.

Theo chương trình, khi mua qua kênh online, tất cả sản phẩm Kymdan đều được ưu đãi giảm 10% cùng chiết khấu đặc biệt đến 2 triệu đồng (tuỳ theo giá trị đơn hàng), tặng kèm nhiều bộ quà tặng có giá trị. Bên cạnh chương trình ưu đãi online, khi mua hàng trực tiếp tại cửa hàng trực thuộc công ty, khách mua bộ ga trải giường Kymdan được hưởng ưu đãi mua một tặng một (mỗi khách hàng được mua tối đa 5 bộ ga Kymdan, khách hàng thanh toán theo giá trị của sản phẩm cao hơn, mua gối Kymdan LumbarLatex Travel được hưởng ưu đãi tặng một gối Kymdan Pillow GO).

Bộ ga Kymdan Serenity kèm vỏ mền (chăn)

Một khách mua hàng tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), cho biết năm nay thay vì tặng mỹ phẩm, thời trang, anh muốn tìm một món quà nào tốt cho sức khoẻ để tặng mẹ và vợ. “Quan sát kỹ, tôi thấy tấm nệm gia đình đang sử dụng đã quá cũ, không còn êm và thoải mái nữa nên ngủ không còn ngon giấc. Chính vì vậy, tôi quyết định tặng cho mẹ và vợ mỗi người một tấm nệm mới”, anh nói.

Sau khi tìm hiểu thông tin các chủng loại và nhãn hiệu nệm trên thị trường qua Internet và tham khảo bạn bè, anh quyết định chọn nệm Kymdan vì nhận thấy chỉ có nệm Kymdan cung cấp đầy đủ thông tin kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng và chính sách bảo hành một cách rõ ràng, minh bạch.

Thông tin Kymdan cung cấp giúp anh hiểu thêm tính năng cần phải quan tâm khi lựa chọn một tấm nệm phù hợp với độ tuổi, trọng lượng cơ thể sao cho bảo vệ được cột sống, giúp mình có giấc ngủ ngon. Anh còn ngạc nhiên khi biết được nệm Kymdan được các bác sĩ chuyên ngành xương và cột sống tại Australia khuyên sử dụng để góp phần bảo vệ cột sống khoẻ mạnh. Chính vì vậy, anh rất hài lòng về món quà mà mình lựa chọn cho những người phụ nữ thương yêu trong gia đình.

Nệm Kymdan được bác sĩ Rodney Rowe, chuyên gia trong ngành xương và cột sống tại Australia, khuyên sử dụng.

May mắn hơn, lần mua này của anh lại trùng với đợt khuyến mại Kymdan nhân ngày 20/10. Theo đó, khi mua online sản phẩm, anh được giảm 10% và tặng thêm 2 triệu đồng, rất tiết kiệm. "Phụ nữ cần nhất là được yêu thương và nâng niu. Không có nhiều thời gian hay tiền của nhưng tôi cho rằng mua một món quà ý nghĩa sẽ khiến tình cảm vợ chồng thêm bền chặt", người mua hàng tâm sự.

Bộ 3 dòng sản phẩm cao cấp Kymdan Special Deluxe Pillow Top Soft, Kymdan Special Deluxe Pillow Top Cloud và Kymdan Special Deluxe Pillow Top Royal được nhiều khách hàng yêu mến nhất do mang đến cảm giác êm ái, mang lại giấc ngủ ngon, bảo đảm sức khỏe, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống.

Dòng nệm cao cấp Kymdan Special Deluxe Pillow Top Royal.

"Thay vì chỉ diễn ra một ngày duy nhất như mọi năm, năm nay, chúng tôi kéo dài thời gian chương trình vì muốn khách hàng có thể chuẩn bị tốt hơn cho ngày đặc biệt của phụ nữ Việt Nam", đại diện Kymdan cho biết thêm.

Ưu đãi đặc biệt áp dụng tại các kênh online của Kymdan (bao gồm: Tổng đài 1800 9053, website kymdanshop.vn, app Kymdan Store và Fanpage Facebook Kymdan Official) cụ thể như sau:

STT Chi tiết chương trình 1 Khách mua nệm có giá niêm yết từ 50 triệu đồng được giảm 10%, chiết khấu 2 triệu đồng và nhận bộ quà tặng “Hiếu thuận” gồm bộ ga trải giường Kymdan Serenity (ga bọc, vỏ gối, vỏ mền), bộ ga trải giường Kymdan Lavish (ga bọc, vỏ gối), ruột mền Kymdan Sleep Soundly và tấm an toàn vệ sinh nệm Kymdan. 2 Khách mua nệm có giá niêm yết từ 35 triệu đến dưới 50 triệu đồng được giảm 10%, chiết khấu 1 triệu đồng và nhận bộ quà tặng “Nhân hậu” gồm bộ ga trải giường Kymdan Lavish (ga bọc, vỏ gối, vỏ mền), ga trải giường Kymdan Lavish (ga bọc, vỏ gối), tấm an toàn vệ sinh nệm Kymdan. 3 Khách mua nệm có giá niêm yết 25 triệu đến dưới 35 triệu đồng được giảm 10%, chiết khấu 1 triệu đồng kèm bộ quà tặng “Đảm đang” gồm bộ ga trải giường Kymdan Lavish (ga bọc, vỏ gối), tấm an toàn vệ sinh nệm Kymdan. 4 Khách mua nệm có giá niêm yết 15 triệu đến dưới 25 triệu đồng được giảm 10%, chiết khấu 500.000 đồng và nhận bộ quà tặng “Dịu dàng” gồm ga trải giường Kymdan Lavish (ga bọc, vỏ gối). 5 Khách mua ga trải giường Kymdan ưu đãi 40% trên giá niêm yết.

Bên cạnh đó, ưu đãi đặc biệt cũng được áp dụng tại hệ thống cửa hàng Kymdan. Thông tin chi tiết tại website kymdan.com, cụ thể:

STT Chi tiết chương trình 1 Khách hàng mua ga trải giường được hưởng ưu đãi mua một tặng một. Mỗi khách hàng được mua tối đa 5 bộ ga Kymdan và thanh toán theo giá trị của sản phẩm cao hơn. 2 Khách mua gối Kymdan LumbarLatex Travel được tặng một gối Kymdan Pillow GO.

Trong cùng thời điểm, khách hàng chỉ tham gia một chương trình ưu đãi. Giá trị sản phẩm để xác định quà tặng khuyến mại là giá niêm yết (đã bao gồm 8% VAT), áp dụng tại thị trường Việt Nam. Người dùng không cộng dồn giá trị đơn hàng, mà tính trên đơn giá từng sản phẩm. Giá giảm được trừ trực tiếp trên hóa đơn mua hàng, Kymdan không quy đổi và hoàn trả bằng tiền mặt.

Tất cả quà tặng không quy đổi thành tiền để giảm giá hay hoàn trả b­­­­­­­­ằng tiền mặt. Do số lượng quà tặng có hạn, Kymdan có thể tặng quà thay thế hoặc kết thúc chương trình sớm hơn dự kiến.