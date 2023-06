Kylie và Kendall Jenner bị tố bắt chước

Cặp chị em nhà Jenner bị nhận xét có phong cách giống người mẫu Sofia Richie. Trước đó, họ vốn chuộng trang phục táo bạo.

Phong cách mới của Kendall Jenner bị so sánh. Ảnh: Backgrid.

Page Six đưa tin khán giả cho rằng Kylie và Kendall Jenner đang theo đuổi phong cách "old money". Sofia Richie là một trong những gương mặt nổi bật lăng xê xu hướng này. Do đó, trang phục của cặp chị em nhà Jenner bị cho là mô phỏng lại phong cách của Sofia Richie.

"Old money" chỉ gu ăn mặc cổ điển, vượt thời gian. Các bộ đồ kết hợp giữa phong cách preppy với kiểu trang phục hiện đại tạo nên một vẻ ngoài thanh lịch, tinh tế. Trào lưu này bắt nguồn từ giới thượng lưu, những người giàu có lâu đời trong xã hội.

Thời gian gần đây, bên cạnh những bộ đồ gợi cảm, Kylie và Kendall hướng đến các mẫu trang phục có màu sắc trung tính, thanh lịch hơn. Sự thay đổi này gây chú ý trên mạng xã hội.

Cặp chị em nhà Jenner bị cho là sao chép phong cách của Sofia Richie. Ảnh: Backgrid, GC Image.

Sau khi stylist của Kendall Jenner đăng tải hình ảnh trang phục của nữ người mẫu lên trang cá nhân, nhiều bình luận tiêu cực xuất hiện. Ngoài ra, trong video khoe gu thời trang, Kendall diện mẫu váy màu xám trị giá 3.900 USD và chiếc đầm sequin 6.700 USD từ Bottega Veneta. Thương hiệu này nổi tiếng với phong cách giàu ngầm.

"Không phải Kendall đang cố theo đuổi phong cách old money giống Sofia Richie sao", "Đây là phong cách Sofia", "Sofia Richie là nguồn cảm hứng"... là loạt ý kiến của thành viên mạng.

Kylie Jenner cũng nhận phản ứng tương tự với trang phục màu trung tính trong chuyến đi đến Pháp. Cô diện các thiết kế từ thương hiệu Alaia, Bottega Veneta, Ferragamo. Trang phục thanh lịch khiến Kylie Jenner bị so sánh với Sofia Richie.

Sofia Richie từng có thời gian thân thiết với Kylie và Kendall Jenner. Tuy nhiên, tại đám cưới của nữ người mẫu tổ chức ở miền Nam nước Pháp, không có thành viên nào trong gia đình Kardashian - Jenner tham dự. Trước đó, Sofia Richie từng có thời gian hẹn hò với Scott Disick - người yêu cũ của Kourtney Kardashian.