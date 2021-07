Kylie Jenner tiêm chất làm đầy môi

Kylie Jenner ám ảnh khi bị bạn trai chê đôi môi nhỏ. Cô quyết định mở thương hiệu mỹ phẩm, tiêm chất làm đầy môi để nâng cao sự tự tin.

Theo Mirror, trong lần chia sẻ mới nhất, Kylie Jenner tiết lộ việc tiêm chất làm đầy môi đã giúp cô vượt qua nỗi bất an nhất của bản thân.

Ngôi sao truyền hình thực tế cho biết từ trước tới nay, đôi môi nhỏ luôn là điều lo lắng của Kylie Jenner.

"Khi còn trẻ, tôi có cảm giác không hài lòng, không an toàn khi có đôi môi nhỏ", Kylie nói. Em gái Kendall khẳng định việc sử dụng chất làm đầy giúp cô trấn an bản thân.

Gương mặt của Kylie Jenner khi chưa thẩm mỹ. Ảnh: Fox News.

Cũng từ nỗi ám ảnh về đôi môi, Kylie Jenner quyết định mở thương hiệu kinh doanh mỹ phẩm là Kylie Cosmetics và Kylie Skin.

"Trong sâu thẳm tâm hồn, tôi biết việc mở thương hiệu này là điều tôi buộc phải làm. Tôi cần trang điểm để lấy lại sự tự tin cho mình", cô nói.

Trong video, Kylie nhắc tới kỷ niệm khi trải qua nụ hôn đầu tiên. Hiện tại, người đẹp 24 tuổi vẫn chưa hết ám ảnh khi bị bạn trai chê bai đôi môi nhỏ. Kể từ đó, Kylie thường tìm kiếm những loại son có màu trung tính để đệm lót phía dưới trước khi tô màu son đậm. Đây là bí quyết giúp đôi môi của cô căng mọng hơn.

Nói về việc thường xuyên phải đối mặt với những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, Kylie tâm sự: "Ở trên mạng, mọi người đã định hình mọi thứ về bạn. Họ sẽ nói những điều họ cho là đúng, có thể điều đó bạn không bao giờ thừa nhận".



Kylie Jenner là chủ thương hiệu mỹ phẩm được định giá 1,2 tỷ USD . Ảnh: IGNV.

Năm 22 tuổi, Kylie Cosmetics của Kylie Jenner được định giá 1,2 tỷ USD . Ngôi sao Keeping Up with the Kardashians đã bán 51% cổ phần của Kylie Cosmetics cho công ty làm đẹp Coty Inc. với giá 600 triệu USD .

Khi được hỏi cảm thấy thế nào về thành tựu đạt được, người đẹp khiêm tốn nói rằng đó không phải là điều mình dành nhiều tâm trí.

"Tôi không thức dậy vào buổi sáng rồi tự nhìn mình trong gương và nói 'xin chào tỷ phú tự thân'. Nhưng cảm giác có được danh hiệu gì đó rất tuyệt vời", nữ doanh nhân bày tỏ.