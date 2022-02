Kylie Jenner sinh con thứ hai

Kylie Jenner và Travis Scott đã chào đón em bé thứ hai vào ngày 2/2/2022.

Theo Fox News, Kylie Jenner đã sinh em bé thứ hai hồi tuần trước nhưng đến nay mới thông báo tin vui. Trên Instagram, người đẹp đăng ảnh con gái Stormi nắm tay đứa trẻ sơ sinh và chú thích: "2/2/2022".

Nguồn tin cho biết Jenner sinh con trai. Rất đông bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chúc mừng cô và Travis Scott. Dưới bài đăng hơn 4 triệu lượt thích của bạn gái, nam rapper đã thả biểu tượng cảm xúc trái tim.

Kylie Jenner thông báo sinh con thứ hai cho Travis Scott. Ảnh: @kyliejenner.

Kylie Jenner xác nhận mang bầu lần hai hồi tháng 9/2021. Cô đăng tải video ghi lại cảnh tạo bất ngờ cho bạn trai bằng cách đưa anh que thử hiện hai vạch. Lúc đó, Scott ôm lấy Jenner vì vui sướng. Tiếp theo là hình ảnh cả hai đến bệnh viện khám thai.

Stormi, con đầu lòng của bộ đôi, được đưa xem ảnh chụp siêu âm em bé. Phản ứng của cô bé là bất ngờ, sau đó tiến lại hôn vào bụng của mẹ.

Theo People, ban đầu, Jenner dự định giấu tin vui vì sợ paparazzi làm phiền. Đến khi mang thai, cô cũng từ chối chia sẻ. Mỗi lần ra phố cô đều được hộ tống bởi đội vệ sĩ hùng hậu.

Trong cuộc phỏng vấn trước đó, ngôi sao Keeping Up With the Kardashians cho biết cô có kế hoạch tăng thêm thành viên gia đình. Cô thừa nhận muốn có nhiều hơn một đứa con.

"Tôi muốn có 7 đứa trẻ, nhưng không phải lúc này. Mang bầu không phải trò đùa, chuyện đó rất khó khăn và nghiêm túc. Tôi chưa sẵn sàng làm điều đó lần nữa", Jenner nói trên livestream vào tháng 4/2020.

Gia đình Kylie Jenner trong một sự kiện giải trí. Ảnh: Us Magazine.

Sau khi tái hợp với Travis Scott, cô và bạn trai chuyển về sống chung, cùng chăm sóc bé Stormi. Hiện, Stormi 4 tuổi.