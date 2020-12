Kylie Jenner lần đầu đăng ảnh con gái lúc mới sinh

Trên trang cá nhân, nữ tỷ phú trẻ khoe hình ảnh con gái Stormi lúc một tuần tuổi. Cô bé được nhận xét bụ bẫm, đáng yêu.

Ngày 27/12, trên chức năng Story của Instagram, Kylie Jenner khoe loạt khoảnh khắc lúc cô mang bầu và sinh bé Stormi cách đây hai năm. Trong đó, hình ảnh con gái của nữ tỷ phú khi tròn một tuần tuổi nhận được sự chú ý từ công chúng.

Đây là lần đầu tiên ngôi sao Keeping Up with the Kardashians đăng tải hình ảnh con gái lúc mới lọt lòng. Khán giả bình luận: "Đây là bức ảnh chưa từng công bố của Stormi Webster"; "Cô bé đáng yêu, bụ bẫm quá"...

Kylie Jenner đăng ảnh con gái lúc một tuần tuổi. Ảnh: Instagram.



Ở một khoảnh khắc khác, Kylie Jenner chia sẻ hình ảnh bé Stormi thân thiết bên rapper Travis Scott.

Trước đó, vào hồi tháng 10, một nguồn tin chia sẻ trên People việc Kylie Jenner và Travis Scott không quay lại với nhau. Tuy nhiên, cả hai giữ mối quan hệ tốt và cùng nuôi dạy bé Stormi.

"Jenner và Scott vẫn còn yêu nhau nhưng không quay lại, cũng không ràng buộc bởi bất kỳ mối quan hệ nào. Họ rất vui vẻ, mọi thứ đang diễn ra khá tuyệt", người này chia sẻ.

Con gái của Kylie Jenner được nhận xét đáng yêu, bụ bẫm. Ảnh: Instagram.

Stormi Webster sinh ngày 1/2/2018, là con gái của tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới Kylie Jenner và rapper Travis Scott.

Ngay từ nhỏ, Stormi đã có tủ quần áo triệu USD. Cô bé thường xuyên xuất hiện với rất nhiều phiên bản mini của Hermes Birkin, Hermes Kelly, túi Louis Vuitton, Alexander Wang... Mỗi item đều có giá chục nghìn USD. Cuộc sống vương giả của nhóc tỳ còn được thể hiện qua bộ sưu tập giày hiệu - trong đó có rất nhiều đôi hiếm, thậm chí chưa được mở bán trên thế giới.