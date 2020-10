Kylie Jenner không dám sống thật trên mạng xã hội

Kylie Jenner không dám chia sẻ cảm xúc thật trên mạng xã hội vì sợ phải đối mặt với những lời chỉ trích.

Ngày 28/10, Mirror đưa tin trong buổi trò chuyện mới nhất với các chuyên gia, Kylie Jenner cho biết từ khá lâu, cô không dám sống thật trên mạng xã hội.

Ngôi sao sinh năm 1997 thừa nhận rằng cô luôn tìm cách che giấu sự thật về bản thân để tránh những chỉ trích của dân mạng. Kylie Jenner nhớ lại những lần cô bị "tấn công" bởi những câu nói ác ý của người lạ - điều khiến em gái Kendall Jenner ngày càng sống kín hơn.

Kylie Jenner cho biết cô buồn vì không được sống thật với chính mình. Ảnh: IGNV.

"Khi tôi trưởng thành hơn, mọi người thường chú ý đến con người thật của tôi như việc tính cách tôi thế nào, tôi là ai, sở thích của tôi là gì. Điều này khiến tôi buồn hơn nên tôi chọn cách giấu đi mọi thứ", Kylie tâm sự.

Ngôi sao truyền hình thực tế cho biết hiện tại, cô cảm thấy buồn vì không được là chính mình.

Kylie Jenner là con út trong 5 chị em nhà Kardashian-Jenner và là nữ chính trong chương trình thực tế Keeping up with The Kardashians, công chiếu từ năm 2007.

Mới đây, Kim Kardashian khiến khán giả xôn xao khi thông báo rằng chương trình này sẽ kết thúc vào năm 2021. Em út nhà Jenner cho biết gia đình cô có thể tiếp tục thực hiện series này, tuy vậy, đã đến lúc dừng lại để người xem cảm nhận về hành trình vừa qua.