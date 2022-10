Kylie Jenner khóc suốt 3 tuần sau khi sinh con

Trong chương trình "The Kardashians", Kylie Jenner chia sẻ về khoảng thời gian tồi tệ sau khi sinh em bé thứ hai. Nữ tỷ phú khóc suốt ba tuần và dường như không ngủ một đêm nào.

Ngày 20/10, trang Page Six đưa tin Kylie Jenner đã khóc suốt 3 tuần sau khi sinh con trai. Tuy nhiên, tinh thần của cô đang dần được cải thiện.

Trong chương trình The Kardashians, nhà sáng lập Kylie Cosmetics chia sẻ với chị gái Kendall Jenner về những khó khăn cô phải trải qua: “Em đã khóc trong 3 tuần. Mỗi ngày em đều nằm trên giường và khóc đến đau đầu”. Thậm chí, Kylie tiết lộ cô đã không ngủ trọn vẹn một đêm nào trong gần một năm qua.

Vào tháng 5, Kylie chia sẻ nội tiết tố của cô có dấu hiệu chững lại. Kendall Jenner cũng đồng ý hormone postpartum của em gái thay đổi thất thường sau khi sinh con.

“Em không phải bác sĩ nhưng sau khi tìm hiểu, em biết đó là chứng trầm cảm trong 6 tuần đầu sau sinh. Sau 6 tuần này, em cảm thấy cơ thể khá hơn”, Kylie Jenner giãi bày.

Nữ tỷ phú 25 tuổi cho biết cô rất háo hức khi được mời đến Las Vegas tham dự sự kiện ra mắt thương hiệu 818 Tequila của Kendall. Tuy nhiên, cô lựa chọn ở nhà vào phút chót bởi cô không yên tâm để hai con ở nhà qua đêm.

Travis Scott, Kylie Jenner và con gái Stormi. Ảnh: Page Six.

Kylie Jenner cũng thừa nhận sau khi sinh nở, cơ thể của cô không còn săn chắc. Tuy nhiên, cô dần học cách chấp nhận và yêu thương bản thân. Ngôi sao Keeping Up With the Kardashians chia sẻ cô đang có khoảng thời gian tuyệt vời bên cạnh các con.

"Em yêu bọn trẻ và đang có khoảng thời gian tuyệt vời", Kylie nói với Kendall.

Cô nói thêm: “Em từng có cảm giác đây không phải con người của em. Song, hiện tại, em cảm thấy mình được sống đúng với bản thân”.

Tháng 2 vừa qua, Kylie Jenner và Travis Scott chào đón con trai ra đời. Em bé ban đầu được đặt tên Wolf Webster nhưng Kylie cảm thấy hối hận với quyết định này. Tên mới của cậu bé chưa được vợ chồng Kylie tiết lộ.