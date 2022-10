Kylie Jenner gây tranh cãi vì nhận đẹp tự nhiên

Trong quá khứ, ngôi sao truyền hình thực tế Kylie Jenner luôn bị cho là can thiệp thẩm mỹ, chạy theo vẻ đẹp dao kéo.

Trang Page Six đưa tin Kylie Jenner vướng tranh cãi sau khi tự nhận vẻ ngoài của mình là tự nhiên. Trong video đăng tải trên trang cá nhân, ngôi sao truyền hình thực tế gây chú ý với phong cách trang điểm tối giản, đôi môi dày quyến rũ.

Chuyên gia trang điểm của Kylie Jenner nói: "Tôi hầu như không cần trang điểm nhiều. Trông thật đẹp, rất tự nhiên". Ngay lập tức, người đẹp 25 tuổi đồng tình: "Tôi đẹp tự nhiên mà".

Kylie khoe vẻ ngoài quyến rũ trên story Instagram. Ảnh: Page Six.

Những chia sẻ này sau đó làm bùng nổ tranh cãi. Nhiều người chỉ ra các đường nét trên khuôn mặt và hình thể của Kylie đã thay đổi nhiều trong những năm qua.

Các thành viên mạng để lại những bình luận gồm: "Tự nhiên là từ mới để chỉ phẫu thuật thẫm mỹ à", "Vẻ đẹp tự nhiên chắc hẳn là thứ không có trong gia đình Kardashians".

Đa số người hâm mộ suy đoán Kylie sử dụng chất làm đầy, tiêm filler cũng như đã phẫu thuật thẩm mỹ để có gương mặt đẹp như tạc, vòng eo siêu nhỏ và đường cong hình thể.

Số khác cho rằng vẻ ngoài của Kylie thay đổi đơn giản do quá trình dậy thì. Chương trình thực tế Keeping Up with the Kardashians công chiếu khi cô mới 9 tuổi.

Vẻ ngoài thay đổi theo thời gian của Kylie Jenner. Ảnh: Page Six.

Giống như các thành viên khác trong gia đình Kardashians, Kylie Jenner kín tiếng về chế độ làm đẹp. Vào năm 2015, cô thừa nhận tiêm filler môi trong một tập của Keeping Up with the Kardashians. Trước đó, cô chia sẻ chỉ kẻ viền môi chứ không can thiệp thẩm mỹ.

Kylie cũng từng chia sẻ với tạp chí Paper tin đồn dao kéo, làm lại hoàn toàn khuôn mặt là sai sự thật. Cô khẳng định chỉ tập luyện thể thao, đi bộ để có vóc dáng chuẩn.

Kylie Jenner có hai người con chung với rapper Travis Scott. Gần đây, nam rapper bị tố ngoại tình sau lưng Kylie. Giọng ca Goosebumps đăng những bằng chứng phủ nhận chuyện ngoại tình, còn Kylie Jenner vẫn giữ động thái im lặng.