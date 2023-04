Kylie Jenner bị lộ ảnh đến nhà Timothée Chalamet

Kylie Jenner được cho rằng đang hẹn hò diễn viên Timothée Chalamet. Tin tức gây xôn xao trên mạng xã hội nhưng hai ngôi sao vẫn chưa có động thái phản hồi.

TMZ đưa tin Kylie Jenner lái xe riêng đến nhà nam diễn viên Timothée Chalamet. Trước đó hai người vướng vào tin đồn tình cảm.

Chiếc xe Range Rover của Kylie được phát hiện ở khu nhà tại Beverly Hills (Mỹ) của nam diễn viên vào ngày 13/4. Xe của Kylie tấp vào lề và đi thẳng vào khu vực để xe tại nhà riêng Timothee.

Các hình ảnh này phần nào củng cố thêm tin đồn hẹn hò đang gây xôn xao gần đây trên mạng xã hội. Tuy nhiên cho đến hiện tại, cả 2 phía đều chưa có động thái phản hồi.

Xe của Kylie Jenner xuất hiện tại nhà riêng của Timothée Chalamet. Ảnh: TMZ.

Tin đồn nổ ra với một video quay cảnh Kylie Jenner và Timothée Chalamet trò chuyện với nhau tại Tuần lễ thời trang Paris. Mọi chuyện càng gây nhiều chú ý khi tài khoản DeuxMoi tiết lộ cặp sao đình đám đang hẹn hò.

Một nguồn tin cho biết cả hai sẽ tham dự lễ hội âm nhạc Coachella vào tuần tới. Nhiều ý kiến cho rằng chuyện Timothée hẹn hò Kylie hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi trước đó, nam diễn viên Call me by your name từng bị phát hiện đi ăn tối cùng Kylie và bạn bè.

Kylie Jenner vướng tin hẹn hò Timothée Chalamet.

Cô chủ hãng mỹ phẩm Kylie Cosmetics có 2 con chung với rapper Travis Scott. Nguyên nhân cặp đôi chia tay được cho là do nam rapper có thói trăng hoa, nhiều lần lừa dối khiến bạn gái đau khổ. Trước đó, Kylie từng có mối quan hệ kéo dài 4 năm với rapper Tyga.

Về phía Timothée, lần gần nhất anh vướng tin đồn hẹn hò là với người mẫu Sarah Talabi cách đây 1 năm, sau khi cả hai tham dự Coachella cùng nhau. Trước đó, anh có quan hệ tình cảm với Lily-Rose Depp và diễn viên Eiza Gonzalez.