Nữ tỷ phú vừa tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai Aire. Tuy nhiên, Kylie Jenner bị chỉ trích vì hình ảnh trang trí gợi nhớ thảm kịch tại lễ hội Astroworld.

Theo Page Six, Kylie Jenner tổ chức tiệc sinh nhật xa hoa nhân dịp con trai Aire tròn một tuổi. Nữ tỷ phú người Mỹ trang trí nhiều hình đầu bơm hơi lấy cảm hứng từ bìa album Astroworld của rapper Travis Scott. Để vào cổng, mỗi vị khách phải bước qua cái đầu bơm hơi này.

Tuy nhiên, ngôi sao truyền hình thực tế nhận nhiều chỉ trích. Công chúng cho rằng Kylie Jenner vô cảm và thiếu sự tôn trọng vì những hình ảnh trang trí trong tiệc sinh nhật gợi nhớ thảm kịch tại lễ hội Astroworld gây ra cái chết của 10 người vào năm 2021.

Sau tranh cãi, Kylie Jenner vẫn chưa lên tiếng.

Kylie Jenner bị chỉ trích sau khi tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai. Ảnh: Kylie Jenner.

Đây không phải là lần đầu tiên nữ tỷ phú sử dụng hình đầu bơm hơi để trang trí trong tiệc sinh nhật của con. Vào dịp sinh nhật Stormi lần thứ 2 (năm 2020), Kylie Jenner cùng rapper Travis Scott từng dựng một công viên với cổng chào hình đầu Stormi được bơm hơi.

Kylie Jenner và Travis Scott hiện đã đường ai nấy bước. Ngôi sao truyền hình thực tế của show The Kardashians và chủ nhân hit Highest in the Room có chung con gái Stormi và con trai Wolf.

Theo nguồn tin Hollywood, nguyên nhân chia tay là do nam rapper tài năng có thói trăng hoa, nhiều lần lừa dối khiến bạn gái đau khổ.

Tháng 10/2022, Scott lần nữa bị tố ngoại tình sau lưng bạn gái. Rojean Kar - người mẫu từng bị đồn là nguyên nhân khiến Scott và Jenner tan vỡ trước đó - tiếp tục khẳng định nam rapper đã qua lại với cô, lừa dối bạn gái nổi tiếng.

People đưa tin Rojean Kar đã đăng video hậu trường một buổi quay MV, cho thấy bóng dáng của người đàn ông giống Scott. Trùng hợp thay, nam rapper cũng chia sẻ bức ảnh chụp chung địa điểm.