Kylie Jenner ám ảnh về nụ hôn đầu

Chủ đế chế son môi cho biết chính nỗi bất an về nụ hôn đầu thôi thúc cô gây dựng sự nghiệp làm đẹp.

Theo Fox News, Kylie Jenner thảo luận về nỗi lo lắng dành cho đôi môi của mình khi còn trẻ trong tập hội ngộ Keeping Up with the Kardashians.

Cô gái 23 tuổi khẳng định với người dẫn chương trình Andy Cohen rằng sự thiếu tự tin lúc hẹn hò, đặc biệt là khi hôn các chàng trai đã khiến cô bị "ám ảnh" việc trang điểm.

Gương mặt có nhiều nét khác biệt so với hiện tại của Kylie vào năm 2013. Ảnh: Gregg DeGuire.

"Tôi nghĩ tình yêu trang điểm bắt đầu từ sự bất an với đôi môi của mình. Tôi có đôi môi rất nhỏ và chưa bao giờ nghĩ về điều đó cho đến khi hôn lần đầu tiên. Một chàng trai đã thốt lên 'Ôi chúa ơi' với tôi. Kể từ đó, tôi cảm thấy không thể chịu nổi", Kylie thừa nhận.

Nữ doanh nhân không tiết lộ chi tiết về quyết định tiêm chất làm đầy môi. Tuy nhiên trước đó, cô đã thừa nhận việc tiêm môi tạm thời để làm căng mọng.

Trẻ tuổi nhưng sớm gây dựng sự nghiệp vững vàng, Kylie Jenner được nhiều người trong ngành ngưỡng mộ. Khi mới 22 tuổi, Kylie Cosmetics của cô được định giá 1,2 tỷ USD . Ngôi sao Keeping Up with the Kardashians đã bán 51% cổ phần của Kylie Cosmetics cho công ty làm đẹp Coty Inc. với giá 600 triệu USD .

Travis Scott và Kylie Jenner cùng nhau xuất hiện trên thảm đỏ với con gái của họ trong sự kiện mới đây. Ảnh: Craig Barritt.

Khi được hỏi cảm thấy thế nào về thành tựu mình đạt được, cô khiêm tốn nói rằng đó không phải là điều mình dành nhiều tâm trí.

"Tôi không thức dậy vào buổi sáng rồi tự nhìn mình trong gương và nói 'xin chào tỷ phú tự thân'. Nhưng cảm giác có được danh hiệu gì đó rất tuyệt vời", nữ doanh nhân bày tỏ.