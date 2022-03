Kỹ xảo trong phim cổ trang Trung Quốc bị chê cười

Phim truyền hình "Nhân duyên đại nhân xin dừng bước" bị khán giả chê cười vì sáng tạo ra cảnh sửa mái nhà thần tốc, song thiếu thực tế.

Ngày 1/3, trang 163 đưa tin bộ phim truyền hình Nhân duyên đại nhân xin dừng bước phát sóng những tập đầu đã khiến khán giả chú ý vì cảnh kỹ xảo thiếu chỉn chu, không thực tế.

Trong phim, nam diễn viên Tào Dục Thần đóng vai một vị thần tiên bị rơi xuống nhân gian có tên Sở Diệp. Để diễn tả sự tài giỏi của vị thần tiên, biên kịch sáng tạo ra chi tiết Sở Diệp giúp nữ chính Thượng Quan Nhã (Điền Hi Vi đóng) sửa mái nhà.

Tuy nhiên, cảnh quay sử dụng kỹ xảo không mượt mà, đạo cụ giả. Sở Diệp chỉ đứng ở dưới, tay di chuyển là những viên ngói đã tự động bay lên nằm đúng vị trí. Khán giả nhận thấy rõ các viên ngói là sản phẩm kỹ xảo đồ họa và bàn tay của nam diễn viên không thể động vào đạo cụ.

Tương tự, trong phim Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ (Heart of Loyalty 2021), nhân vật Triển Chiêu (do Ngô Hi Trạch đóng) cũng không tự xoay kiếm mà phải sử dụng kỹ xảo. Khán giả so sánh với đàn anh Hà Gia Kính thể hiện vai này từ năm 1993 nhưng vẫn có những động tác quay kiếm đẹp mắt, thể hiện rõ khả năng võ thuật thượng thừa của Triển Chiêu.

Kỹ xảo kém làm cảnh trong phim Trung Quốc nhìn giả.

Khán giả bình luận chất lượng phim truyền hình Trung Quốc ngày càng đi xuống, trang 163 đánh giá những dự án này chỉ còn lại chữ "giả".

"Hiện tại phim nào nhìn cũng giả, kỹ xảo giả, diễn viên lười đọc thoại, chỉ nhấp môi sau đó sẽ có người lồng tiếng thay, các cảnh võ thuật cũng được diễn viên đóng thế thể hiện giúp", trang 163 viết.

Trang Sohu cũng bình luận trong quá khứ, các diễn viên vất vả, sẵn sàng chịu đau chịu bẩn để phục vụ vai diễn. Không khó để thấy cảnh ngôi sao mặt mũi lấm lem, lăn lê trong vũng bùn hay nhảy xuống nước để quay theo yêu cầu của đạo diễn.

Song hiện nay, các diễn viên đều sợ xấu. Trong phim Mộ nam chi, Cúc Tịnh Y quay cảnh bị cháy, song tóc không bị lệch, mặt không bị bụi đen.

Trang này cũng đánh giá do không thực sự quay cảnh dưới nước, nên các cảnh diễn này rất giả. Cảnh quay dưới nước đều là quay trên bờ và các diễn viên diễn tả như họ đang lặn ngụp dưới biển. Có nhiều cảnh nhân vật ngã xuống hồ, song đoàn phim cắt ghép hình ảnh giống như diễn viên ngã xuống biển sâu hàng trăm mét.

Trong phim Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ, để phát triển tình cảm của nhân vật, biên kịch còn sáng tạo ra cảnh Triển Chiêu ( Ngô Hi Trạch) rơi xuống hồ, song không vùng vẫy mà ngất rồi chìm dần. Trong khi đó, Triển Chiêu vốn là cao thủ võ công.

Sau đó, nữ chính Mạc Nghiên (Trương Huệ Văn đóng) nhảy xuống cứu anh. Song, cô không dùng sức kéo Triển Chiêu lên mà trước hết đặt lên môi anh một nụ hôn lãng mạn.

Khán giả đánh giá những cảnh phim có kỹ xảo giả, tình tiết phát triển thiếu thực tế khiến chất lượng của các phim truyền hình giảm sút, không tạo được cảm xúc cần có cho người xem.