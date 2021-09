Kỹ xảo điện ảnh trong ‘Shang-Chi’

Nhà sản xuất “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" hé lộ kỹ thuật hậu trường được sử dụng để quay cảnh rồng thần xuất hiện trong phim.

Sau gần 20 ngày ra rạp, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings đã thu hơn 320 triệu USD từ phòng vé toàn cầu (theo The-Numbers). Phim hiện xếp thứ hai trong danh sách tác phẩm ăn khách nhất phòng vé Bắc Mỹ 2021. Thành công thương mại của Shang-Chi giúp Disney tự tin phát hành độc quyền tại rạp toàn bộ phim điện ảnh dịp cuối năm.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings nhận nhiều lời ngợi khen từ giới phê bình. Phim sở hữu dàn nhân vật độc đáo cùng cốt truyện hấp dẫn, giàu kịch tính. Trong phim, Shang-Chi (Lưu Tư Mộ) và đồng đội đã giáp mặt nhiều sinh vật kỳ bí, đòi hỏi óc sáng tạo linh hoạt từ ê-kíp sản xuất để thực hiện.

Cảm hứng tạo ra rồng thần khổng lồ

Mới đây, Marvel Entertainment đã tung video hậu trường ghi lại quá trình thực hiện một số cảnh đòi hỏi kỹ xảo đặc biệt trong Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings. Một trong số đó là những trường đoạn có sự góp mặt của rồng khổng lồ mà khán giả từng thấy trên trailer.

Cảnh Shang-Chi đối mặt The Great Protector khi được quay trên phim trường và sau khi xử lý CGI.

Sinh vật, được gọi bằng cái tên The Great Protector, là vệ thần tối cao của vùng đất huyền bí Ta Lo. Thời thượng cổ, The Great Protector đã chiến đấu với Dweller-in-Darkness, thực thể hắc ám chuyên nuốt chửng các linh hồn, và bảo vệ Ta Lo khỏi sự hủy diệt.

Chuyên gia giám sát kỹ xảo đặc biệt Christopher Townsend chia sẻ nguồn cảm hứng tạo ra rồng thần: “The Great Protector mang các đặc trưng của rồng phương Đông. Nó không có cánh, không khè ra lửa mà di chuyển bằng cách uốn lượn cơ thể và lướt đi trong không khí”.

Anh cho biết các họa sĩ đã kết hợp nhiều đặc điểm của cá sấu bạch tạng, cá chọi, thằn lằn, rắn và một số loài sinh vật biển khác để tạo ra con rồng thần với hai màu đỏ, trắng nổi bật trên màn ảnh. Cách The Great Protector di chuyển dưới nước và trên không được mô phỏng theo chuyển động của loài rắn.

Sau khi có trong tay bản thiết kế chi tiết của The Great Protector, đoàn phim sẽ bắt đầu tính toán để ghi hình cảnh sinh vật huyền bí di chuyển giữa núi non sông nước vùng Ta Lo cũng như tương tác với các nhân vật con người. Đây là một thử thách không nhỏ dành cho ê-kíp.

Hậu trường cảnh cưỡi rồng

The Direct dẫn lời Christopher Townsend thuật lại cách đoàn phim quay cảnh Shang-Chi và Xialing (Meng'er Zhang) cưỡi trên lưng The Great Protector. Anh tiết lộ đoàn phim đã dựng mô hình một phần cơ thể sinh vật để giúp diễn viên có điểm tựa vật lý khi quay.

“Một trong những ý tưởng hay nhất về The Great Protector là chúng tôi để hai nhân vật chính cưỡi lên nó. Nhằm chuẩn bị cho cảnh quay này, chúng tôi đã chế tạo một mô hình rồng thật. Ê-kíp liên hệ với công ty đồ họa phụ trách hình ảnh The Great Protector, đề nghị họ thiết kế một phiên bản đơn giản của phần đầu và khúc thân nhân vật. Đây là vị trí mà các nhân vật ngồi lên và tương tác với con thú”, Townsend nói.

Các bước phân cảnh cưỡi rồng trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings được thực hiện.

Trên phim trường, mô hình giản lược của con rồng được sơn xanh và đặt trên hệ thống bệ đỡ có thể chuyển động linh hoạt. “Chúng tôi đặt toàn bộ mô hình này lên thiết bị hỗ trợ có thể quay, xoay, di chuyển lên xuống linh hoạt”, Townsend chia sẻ.

Vị chuyên gia tiếp tục: “Chúng tôi chụp ảnh diễn viên ngồi trên mô hình với ánh sáng, gió thổi và đôi khi mưa giả để tạo hiệu ứng họ đang lướt đi trên mặt nước. Sau đó, chúng tôi kết hợp hình ảnh này với động tác của máy quay, cố gắng mô phỏng sự mềm mại và linh hoạt của con rồng lúc bơi giữa làn nước hay khi bay lên trời chỉ bằng chuyển động của phần cổ và cái đầu”.

Thử thách khác mà nhà làm phim phải đương đầu chính là những đại cảnh khoe ra toàn bộ cơ thể rồng trắng khổng lồ. Họ phải tính toán hướng di chuyển máy quay sao cho nhịp nhàng và đồng nhất với cử động của con rồng ảo được dựng bằng công nghệ CGI.

“Chúng tôi phải nghiên cứu cách máy quay ghi hình sinh vật di chuyển. Ê-kíp đã có sẵn hình ảnh con rồng được dựng trước trên máy tính bằng CGI và cảnh quay môi trường thật. Thử thách đặt ra là kết hợp mượt mà hai hình ảnh riêng rẽ làm một. Chúng tôi sẽ trám một số cảnh quay từ góc máy phụ và thêm thắt các chi tiết nhằm tăng tính chân thực”, Christopher Townsend cho hay.

Anh chia sẻ đoàn phim đã đầu tư rất công phu để có được các cảnh phim chân thực nhất. Dù vất vả, Townsend và ê-kíp coi đây là một thử thách thú vị và hài lòng khi đã hoàn thành nhiệm vụ.