Kỳ vọng và lo ngại về 'chủ nghĩa siêu nhân'

Transhumanism được kỳ vọng giải quyết các vấn đề sức khỏe của con người, nhưng nhiều người lo ngại nó có thể gây bất bình đẳng xã hội.

Transhumanism /trænsˈhjuː.mə.nɪ.zəm/ (danh từ): Chủ nghĩa siêu nhân

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa transhumanism là một giả định cho rằng khoa học và công nghệ có thể giúp con người phát triển về thể chất và tinh thần, vượt xa những điều đang có ở thời điểm hiện tại.

Bách khoa toàn thư Britannica đưa ra định nghĩa cụ thể hơn cho transhumanism như sau: Transhumanism là một phong trào triết học và khoa học ủng hộ việc sử dụng các công nghệ hiện tại và mới nổi, ví dụ như kỹ thuật di truyền, kỹ thuật đông lạnh, trí tuệ nhân tạo, công nghệ nano... để nâng cao tiềm năng và cải thiện tình trạng của con người.

Những người theo chủ nghĩa siêu nhân hình dung một tương lai có thể áp dụng công nghệ để làm chậm, đảo ngược hoặc loại bỏ quá trình lão hóa, từ đó gia tăng tuổi thọ và nâng cao nhận thức, giác quan của con người.

Phong trào này còn đề xuất một giả thuyết rằng khi áp dụng công nghệ mới, con người có thể tiến hóa trở thành "con người bậc cao", hay còn gọi là posthuman (hậu nhân).

Thuật ngữ transhumanism được đặt ra bởi nhà sinh vật học và nhà triết học người Anh Julian Huxley trong bài tiểu luận cùng tên của ông vào năm 1957. Thời bấy giờ, ông Huxley chỉ cho rằng việc "nâng cấp con người" có thể thực hiện thông qua thay đổi xã hội và văn hóa. Sau này, khái niệm transhumanism mới được dùng để đề cập những biến đổi liên quan tiến bộ khoa học như sự phát triển của công nghệ máy tính, du hành vũ trụ, công nghệ đông lạnh...

Kể từ khi chủ nghĩa siêu nhân được phát triển và trở thành hiện thực thông qua kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, cấy chip não, nhân bản động vật, trí tuệ nhân tạo... nhiều tranh cãi giữa những người ủng hộ và những người không ủng hộ bắt đầu nổ ra.

Những người ủng hộ lập luận rằng các công nghệ mới nổi có thể loại bỏ bệnh tật và cải thiện cuộc sống, đồng thời cung cấp giải pháp cho các vấn đề cấp bách trên toàn cầu.

Tuy nhiên, những người không ủng hộ lại cho rằng những mục tiêu của chủ nghĩa siêu nhân như làm chậm quá trình lão hóa, kéo dài tuổi thọ chỉ khiến dân số trở nên quá tải. Ngoài ra, họ cũng lo ngại chủ nghĩa siêu nhân sẽ tạo ra sự bất bình đẳng xã hội.

Ứng dụng của transhumanism trong tiếng Anh:

- Transhumanism asserts that with all the new technologies available, mankind will be able solve every challenge it faces.

Dịch: Chủ nghĩa siêu nhân khẳng định rằng với tất cả công nghệ mới hiện có, nhân loại sẽ có thể giải quyết mọi thách thức phải đối mặt.