Ký ức trong bộ sách tập đọc thời kỳ 1950-1975

Câu 5. Cuốn sách Học vần năm 1968 dưới đây do quốc gia nào in tặng? Liên Xô

Trung Quốc

Ba Lan

Đông Đức Trang 2 của cuốn sách Học vần, năm 1968 ghi: "Quà tặng đầy tình anh em của nhân dân Ba Lan đối với nhân dân Việt Nam. Phần dưới cùng ghi dòng chữ bằng tiếng Anh “Printed in Poland”".