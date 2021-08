Ký ức trời Âu của bản đồ Counter-Strike đẹp nhất

Dù bị Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) khai tử, bản đồ Italy Go (cs_italy_go) là một phần tuổi thơ và kỷ niệm đẹp của thế hệ game thủ đầu những năm 2000.

Kiến trúc tuyệt đẹp

Kiến trúc đặc trưng châu Âu, con đường hoa, khu chợ và những bài nhạc bất hủ khiến bản đồ Italy Go trở thành một phần đặc biệt trong lịch sử phát triển game bắn súng góc nhìn thứ nhất Counter-Strike. Là một trong những bản đồ đầu tiên, Italy Go (cs_italy_go) luôn có sức hút đặt biệt và được yêu thích cho đến tận ngày hôm nay. Ở một số quốc gia, "cs_italy_go" thậm chí là lựa chọn hàng đầu. Đây là bản đồ được giới game thủ đánh giá đẹp nhất lịch sử tựa game. Những bản nhạc bất hủ cũng là một phần yếu tố khiến Italy Go được yêu thích. Glen Cooper, cha đẻ của Italy Go, tiết lộ ông chọn bài nhạc E Il Sol Dell'anima và phần mở đầu bằng guitar của op.120 (Rossiniana) No.2 cho bản đồ này vì cảm thấy chúng phù hợp. "Con đường hoa với khu chợ huyền thoại là điều khiến tôi luôn nỗ lực rủ rê bạn bè chơi bản đồ này khi còn nhỏ. Ngày xưa, nhà không có điều kiện nên tôi được trải nghiệm khung cảnh trời Âu thông qua bản đồ này", tài khoản Vuzcel_vu chia sẻ.

Dựa trên những địa danh có thật

Cái tên bản đồ đã nói lên hết về nguồn gốc và kiến trúc của nó. Bản đồ này lấy bối cảnh khu dân cư với những con đường gạch hoa, khu chợ cũ, hầm rượu... Những chi tiết trong game là sự kết hợp của nhiều địa danh khác nhau ở châu Âu, chủ yếu là Italy. Đến với Italy Go, người chơi sẽ được trải nghiệm những kiến trúc có tính thẩm mỹ cao. Phong cách này được tìm thấy ở nhiều địa danh trên thế giới. Glen Cooper tiết lộ ông chưa từng đến Italy. Trong quá trình tạo bản đồ, ông tìm tư liệu thông qua Google. Sau đó, người đồng nghiệp DigiChaos dựa trên những bức ảnh do Glen Cooper cung cấp để dựng nên bản đồ Italy Go huyền thoại.

Hồi ức về những giao tranh ở khu chợ huyền thoại

"Không chỉ được tham quan lối kiến trúc tuyệt đẹp, chúng tôi còn trải qua những trận đấu súng nghẹt thở ở bản đồ này suốt thời trai trẻ. Nơi giao tranh ác liệt nhất thường là khu chợ huyền thoại. Tôi cho rằng đây là nơi xảy ra giao tranh nhiều nhất mỗi khi chơi Italy Go. Chúng tôi phải nhanh chóng chiếm khu chợ, chọn vị trí đẹp để phục kích đối thủ. Thời mà các giải đấu chuyên nghiệp chưa xuất hiện và Dust II (de_dust2) không có, bản đồ này rất được ưa thích vì mang nặng tính chiến thuật. Người chơi có thể triển khai nhiều chiến thuật đa dạng trong thi đấu", Trương Nhật Anh, người chơi CS vào đầu những năm 2000 chia sẻ với Zing.