'Ký ức Hội An' đưa nghệ thuật thực cảnh ra phố

Phố cổ Hội An sẽ thêm bừng sáng vào mỗi tối 15 âm lịch hàng tháng với các trích đoạn của show diễn thực cảnh "Ký ức Hội An".

UBND TP Hội An cho biết, đây là một phần trong chương trình nhằm kích cầu du lịch, làm ấm dần không khí hoạt động của khu vực phố cổ, đồng thời tạo thêm trải nghiệm mới lạ cho du khách.

Với sự tham gia của khoảng 100 diễn viên, trích đoạn của màn diễn "Bến bờ" trong show diễn Ký ức Hội An đã đưa nghệ thuật thực cảnh đến gần hơn với công chúng, đem thêm ánh sáng lung linh phố Hội và thu hút hàng nghìn khán giả.

Ông Phạm Thanh Tùng, đại diện Nhà hát Ký Ức Hội An - Quần thể du lịch Ấn tượng Hội An, chia sẻ: "Việc đưa một phần nhỏ của show thực cảnh Ký ức Hội An ra phố cổ là trách nhiệm với địa phương, với cộng đồng. Điều này cũng nhằm góp phần tạo ra các hoạt động khác biệt và sáng tạo, để phố Hội luôn bừng sáng với nét cổ xưa và ký ức tự hào về văn hóa Hội An, giá trị Việt Nam”.

Trích đoạn được biểu diễn trên phố cổ Hội An.

Trích đoạn "Bến bờ" mô tả thời kỳ giao thoa văn hóa đa phương của một thương cảng quốc tế sầm uất bậc nhất khu vực Đông Nam Á thế kỷ 16-19. Phiên chợ quốc tế mô tả quá trình Hội An hội nhập với thế giới, cũng như cách các nền văn hóa trên thế giới lấy Việt Nam làm trung gian, dung hòa và phát triển.

Đây là giai đoạn Hội An ngày đêm tấp nập tàu thuyền đến từ Nhật Bản, Trung Quốc và cả các nước phương Tây xa xôi. Những thương nhân đến đây không chỉ để trao đổi hàng hóa, mà còn mang hơi thở văn hóa mới lạ của nước mình vào Hội An.

Đông đảo du khách tập trung xem màn trình diễn.

Để đưa trích đoạn này từ sân khấu thực cảnh Ký ức Hội An với đầy đủ công cụ, đạo cụ, âm thanh và ánh sáng ra được phố cổ cũng là nỗ lực lớn của Nhà hát Ký Ức Hội An.

Anh Nguyễn Ngọc Sơn, biên đạo nghệ thuật của nhà hát, cho biết: "Do không gian và nhiều hạn chế ở phố cổ, dù là trích đoạn, dàn diễn viên đã phải luyện tập rất nhiều. Chương trình đã diễn ra thành công dưới chân chùa Cầu danh tiếng. Từ trích đoạn này, du khách có thể tới sân khấu thực cảnh của chúng tôi để cảm nhận toàn bộ vở diễn một cách chân thực và nghệ thuật".