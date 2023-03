Elon Musk được vệ sĩ hộ tống đến tận nhà vệ sinh

Một kỹ sư Twitter tiết lộ Elon Musk thường xuyên được ít nhất 2 vệ sĩ hộ tống khi di chuyển tại trụ sở công ty.

Elon Musk (đeo khẩu trang) trước tòa án liên bang San Francisco hồi tháng 2. Ảnh: New York Times.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC, một kỹ sư giấu tên của Twitter tiết lộ Elon Musk được ít nhất 2 vệ sĩ hộ tống khi di chuyển trong trụ sở công ty tại San Francisco (Mỹ). Những người này thậm chí đi theo vị tỷ phú đến nhà vệ sinh.

Kỹ sư mô tả các vệ sĩ của Musk "đồ sộ", "to cao" và như bước ra từ "phim Hollywood". Theo người này, việc CEO Tesla thuê vệ sĩ mọi lúc cho thấy ông không tin tưởng vào nhân viên của Twitter.

Trả lời phỏng vấn The Sun hồi tháng 1, Errol Musk, cha của Elon Musk bày tỏ lo lắng về sự an toàn của con trai dù được "100 vệ sĩ" đảm bảo an ninh.

Errol cho biết Elon Musk đã nâng cấp hệ thống an ninh cho nhà riêng tại Nam Phi với vệ sĩ túc trực 24/24, camera và hàng rào điện.

Thông tin về sự an toàn của Musk được quan tâm từ tháng 12/2022, khi vị tỷ phú khẳng định có "tên rình mò điên khùng" nhảy lên xe chở con trai ông tại Los Angeles.

Theo Business Insider, sở cảnh sát South Pasadena nhận định kẻ lạ mặt là thành viên trong đội ngũ vệ sĩ của Musk.

Các tỷ phú và CEO thường thuê vệ sĩ nhằm bảo đảm an toàn. Theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), CEO Mark Zuckerberg của Meta được công ty chi 14 triệu USD thuê vệ sĩ, mua thiết bị nhà cửa để đảm bảo an ninh cho Zuckerberg và gia đình.

Từ khi thâu tóm Twitter vào tháng 10/2022, Musk đã sa thải hàng loạt nhân viên để cắt giảm chi phí. Ông còn đưa ra nhiều chính sách tranh cãi, khiến nhân viên bức xúc.

Khu ăn uống trong trụ sở Twitter tại San Francisco. Ảnh: Washington Post.

Trong cuộc phỏng vấn được đăng tải ngày 6/2, vị kỹ sư so sánh tình trạng hỗn loạn tại Twitter như một "tòa nhà với mọi thứ đang bốc cháy".

Nói thêm với phóng viên, kỹ sư này cho biết việc sa thải hàng loạt gây xáo trộn công việc của các nhân sự còn lại.

Người này lấy ví dụ một nhân viên mới, không có chuyên môn đang đảm nhận công việc từng được 20 người phụ trách.

"Có rất nhiều vấn đề và không một ai đứng ra giải quyết", kỹ sư cho biết. Người này tiết lộ Musk còn mời một số nhân viên Tesla đến kiểm tra mã nguồn viết bởi nhân sự của Twitter.

Theo BBC, Musk đã cắt giảm nhiều nhân viên đến mức nền tảng này tràn ngập bài đăng phản cảm và tin giả.

Lisa Jennings Young, cựu Giám đốc Thiết kế Nội dung Twitter, đã nghỉ việc hồi tháng 11/2022 cho biết toàn bộ đội ngũ phụ trách kiểm duyệt nội dung thù địch đã bị sa thải.