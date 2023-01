Kỹ sư Google bị đuổi việc khi đang chịu tang mẹ

Tommy York, kỹ sư phần mềm, nằm trong danh sách 12.000 người bị ảnh hưởng bởi “bão sa thải” của Google.

Trong một bài chia sẻ trên LinkedIn ngày 26/1, York đã trình bày chi tiết kinh nghiệm làm việc tại gã khổng lồ công nghệ từ ngày đầu tiên đến hôm rời đi trong thất vọng, Insider đưa tin.

Anh bắt đầu hoạt động tại Google từ tháng 12/2021. Đầu năm 2022, mẹ York được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn 4. Nam kỹ sư thừa nhận đã rất chật vật để cùng lúc chăm sóc mẹ và thu xếp hoàn thành nhiệm vụ được giao.

“Thú thật, quá trình làm việc ở công ty này là một thách thức lớn với bất kỳ ai. Với tôi, nó càng khó khăn hơn khi phải xoay xở với những cuộc hẹn hóa trị vào giai đoạn cuối đời của mẹ mình”, York viết.

Sau khi mẹ qua đời vào tháng 12/2022, Tommy York nộp đơn xin nghỉ phép để chịu tang. Song, anh bất ngờ nhận nhận ra mình đã bị đơn phương đuổi việc lúc trở lại công ty.

“Tôi không thể đăng nhập vào tài khoản cá nhân. Đồng thời, một email tự động được gửi tới nhằm thông báo chấm dứt hợp đồng lao động. Với nhân sự bị cắt giảm, đây giống như cú tát trời giáng”, anh nói thêm.

Tuy nhiên, York vẫn cảm thấy yên lòng nhờ dành nhiều thời gian bầu bạn cùng mẹ trong chuỗi ngày cuối cùng của bà. Đồng thời, gói trợ cấp thôi việc “có phần hào phóng” cũng phần nào xoa dịu nỗi buồn trong anh.

Đến thời điểm hiện tại, bài đăng từ York đã nhận được hơn 4.800 lượt phản hồi cùng ít nhất 160 tin nhắn động viên, ủng hộ. Đa số đều bày tỏ thái độ bất bình trước hành động vô cảm của tập đoàn công nghệ nổi tiếng.

Ngày 20/1, Google trở thành gã khổng lồ công nghệ mới nhất tiến hành cắt giảm nhân sự sau khi “đánh giá nghiêm ngặt” hoạt động kinh doanh, theo Guardian.

Bên cạnh Tommy York, hàng loạt nhân viên kỳ cựu cũng trở thành nạn nhân của đợt “càn quét” này.

Chẳng hạn, Kimberly Diaz, lãnh đạo đối tác toàn cầu tại YouTube về mảng bán lẻ, thời trang và hàng may mặc từng gây sốt mạng xã hội khi chia sẻ chuyện bị cho thôi việc ngay khi đang đi công tác.

Justin Moore, một quản lý kĩ thuật gắn bó với Google suốt 16 năm, cũng không nằm ngoài cơn bão khi nhận được thư sa thải vào lúc 3h sáng. Tài khoản của anh lập tức bị hủy kích hoạt, và anh không nhận được bất cứ thông tin hay thông báo chính thức nào từ website công ty.

“Điều này khiến bạn hiểu rằng công việc không phải là tất cả. Đối với Google, mọi nhân viên đều có thể bị thay thế, dù ở bất cứ chức vụ nào”, anh nói thêm.

Kristin Maczko bị sa thải sau gần 15 năm làm việc cho công ty. Cũng như nhiều người, cô không thể tìm ra lý do đằng sau làn sóng này.

