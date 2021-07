Kỷ nguyên mới của Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Chủ tịch Marvel Entertainment Kevin Feige cho hay Kỷ nguyên IV sẽ mang đến một khởi đầu mới cho vũ trụ siêu anh hùng.

Sau gần hai năm trì hoãn vì Covid-19, Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã trở lại màn ảnh rộng với màn tái xuất của nữ điệp viên Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) trong Black Widow. Black Widow là tác phẩm mở ra Kỷ nguyên IV của vũ trụ Marvel trên màn ảnh rộng.

Giai đoạn mới của Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã chính thức khởi động trên màn ảnh từ giữa tháng 1 với TV series WandaVision trên Disney+, tiếp nối bằng The Falcon and the The Winter Soldier và hiện là Loki. Comicbook đưa tin trong buổi phỏng vấn mới thực hiện với Rotten Tomatoes, chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige đã chia sẻ quan điểm về định hướng cho Kỷ nguyên IV của MCU.

Kevin Smith tại sự kiện công chiếu Black Widow. Ảnh: Disney.

“Bạn biết đấy, định hướng cho một giai đoạn mới thường sẽ chịu ảnh hưởng bởi thời điểm mà nó ra đời. Tôi thường để biên kịch cùng nhà báo quyết định và các sử gia điện ảnh góp ý về việc kỷ nguyên tiếp theo của MCU sẽ kể về cái gì.

Một cách trung thực mà nói, Kỷ nguyên IV sẽ tiếp tục phát triển các mạch truyện còn dang dở theo nhiều hướng đi cũng như khởi đầu mới. Ngay cả những bộ phim tưởng đã chạm đến cuối hành trình, sẽ luôn có một sự bắt đầu mới ẩn mình trong đó. Đây chính là điều thú vị nhất với chúng tôi khi thực hiện các series phim cho dịch vụ Disney+ hay khi khép lại Endgame và Far From Home để hướng tới một khởi đầu mới”, Feige chia sẻ.

Vị chủ tịch tiếp tục: “Tôi hy vọng đó sẽ là điều khán giả cảm nhận được khi nói về Kỷ nguyên IV của MCU. Nhưng vì chúng ta đã ở giữa giai đoạn ấy rồi, nên giờ là lúc quan sát thành quả. Chúng tôi không hời hợt, cũng không xem nhẹ bất cứ điều gì. Chúng tôi đều nỗ lực hết mình để mang đến cho khán giả các tác phẩm chất lượng”.

Sau khoảng thời gian gần hai năm im ắng trên màn ảnh rộng, Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã sẵn sàng trở lại với lịch phát hành dày đặc các tựa phim mới. Trong năm 2021, người hâm mộ sẽ được thưởng thức Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (3/9), Eternals (5/11) và Spider-Man: No Way Home (17/12).

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings là tác phẩm thuộc MCU ra mắt sau Black Widow. Ảnh: Marvel Studios.

Năm 2022, MCU dự kiến chiêu đãi khán giả 4 phim siêu anh hùng Doctor Strange in the Multiverse of Madness (25/3/2022), Thor: Love and Thunder (6/5/2022), Black Panther: Wakanda Forever (8/7) và The Marvels (11/11). Tới 2023, trước mắt lịch phát hành đã có hai tác phẩm Ant-Man and the Wasp: Quantumania (17/2) và Guardians of the Galaxy Vol. 3 (5/5).

Trên dịch vụ xem video trực tuyến Disney+, vũ trụ siêu anh hùng sẽ tiếp tục mở rộng với What If…? (11/8), Ms. Marvel và Hawkeye trong các tháng cuối năm. Năm 2022, dự kiến các TV series Moon Knight, She-Hulk, Secret Invasion và The Guardians of the Galaxy Holiday Special sẽ ra mắt. Từ 2023 là sân khấu của Ironheart, Armor Wars, một series ngoại truyện chưa đặt tên về Wakanda và nhiều tác phẩm khác.