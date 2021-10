Kỷ nguyên Daniel Craig chấm dứt, James Bond sẽ về đâu

Thương hiệu điện ảnh kéo dài gần 6 thập kỷ cần đưa ra hướng đi mới sau khi Daniel Craig rời loạt phim, bao gồm thay đổi kịch bản, xây dựng Vũ trụ Điện ảnh James Bond.

Theo BBC, James Bond là người đàn ông “không có thời gian để chết” và có nhiều kinh nghiệm để tái sinh. Từ lần đầu ra mắt màn ảnh rộng, James Bond gắn với khán giả đại chúng gần 60 năm. Có khoảng 6 diễn viên đóng vai điệp viên 007. No Time to Die là phần cuối cùng Daniel Craig đóng phim về James Bond.

Belfast Telegraph đưa tin No Time to Die thu về 7 triệu USD sau 24 giờ ra mắt tại Anh và Bắc Ireland. Bộ phim có doanh thu khả quan ở thị trường nước ngoài trước khi chính thức ra mắt ở Bắc Mỹ ngày 8/10. Tạp chí Mỹ dự đoán phim đạt doanh thu từ 80- 100 triệu USD vào chủ nhật.

Kể từ khi tài tử Anh tuyên bố không tiếp tục đóng James Bond, truyền thông và người hâm mộ liên tục đồn đoán về tương lai của “Vũ trụ Điện ảnh James Bond”. Một số diễn viên như Tom Hardy, Regé-Jean Page, Henry Cavill, Richard Madden… được dự đoán thay thế Daniel Craig viết tiếp câu chuyện.

Tuy nhiên, câu hỏi hấp dẫn hơn là tương lai của James Bond thế nào, nhà sản xuất định làm gì để duy trì thương hiệu điện ảnh kéo dài 59 năm.

No Time to Die nhận mưa lời khen sau khi ra mắt ở Anh. Ảnh: MGM.

Sự thay đổi của dòng phim điệp viên

Tiến sĩ Jaap Verheul - tác giả của The Cultural Life of James Bond nói: “Mỗi khi diễn viên mới đảm nhận vai James Bond, loạt phim có cơ hội tự điều chỉnh kịch bản, tư tưởng để phù hợp với khán giả. Lần gần nhất là với Daniel Craig. Kỷ nguyên của anh ấy bắt đầu vào năm 2006 với Casino Royale, bộ phim lấy bối cảnh sau sự kiện kinh hoàng 11/9".

Theo tiến sĩ, không chỉ thay đổi nhân vật phản diện, đạo diễn Martin Campbell khắc họa nhân vật bằng hình ảnh gai góc, phản ánh văn hóa thời đại, trái ngược hoàn toàn với các bộ phim trước đó về 007.

Andrew Ellard - biên kịch từng tiết lộ anh ám ảnh James Bond từ ngày bé - cho biết: “Bộ phim Bond đầu tiên ra mắt sau sự kiện 11/9 là Die Another Day (2002). Thời điểm đó, cả thế giới đang giận dữ và tìm hiểu tình hình chính trị đầy biến động, bộ phim Bond do Pierce Brosnan đóng chính lại không theo kịp thời đại”, Ellard nói.

Sự thay đổi diễn ra sau khi Brosnan rời loạt phim, thay vào đó là Daniel Craig. Loạt phim thiết lập nhân vật mới phù hợp với thời kỳ thế giới lo sợ khủng bố, những rắc rối về chính trị.

Trải qua nhiều đời James Bond, cách xây dựng nhân vật, nội dung phim có nhiều thay đổi phù hợp với thời đại. Ảnh: MGM.

Vì vậy, sau khi “kỷ nguyên Daniel Craig” kết thúc, các chuyên gia mong đợi James Bond mới có nhiều sự thay đổi để phù hợp với sự chuyển mình của thế giới. Làm thế nào để phản ánh câu chuyện Brexit, cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu, đại dịch Covid-19… là vấn đề nhà sản xuất lưu tâm.

Ngoài ra, trong bối cảnh nữ quyền phát triển, tương lai James Bond là nữ, người da màu rất có thể xảy ra. Trong No Time to Die, diễn viên Lashana Lynch thủ vai nữ đặc vụ. Cô được dự đoán là 007 tiếp theo.

Theo BBC, việc để diễn viên nữ có tiếng nói trong loạt phim về James Bond là bước tiến rất lớn. Bởi, trong sáu thập kỷ qua, phim về điệp viên 007 bị gắn mác thương hiệu điện ảnh xem thường phụ nữ. Trong cuộc phỏng vấn với Guardian, Cary Fukunaga - đạo diễn No Time to Die - thậm chí gọi James Bond thập niên 1960 không khác gì kẻ tấn công tình dục.

“James Bond đẹp trai, phong cách lịch lãm và thu hút nhiều phụ nữ. Trước đây, phụ nữ trong phim Bond luôn bị phân biệt. Trong Skyfall có cảnh Bond lẻn vào phòng tắm của phụ nữ và điều đó được xem là bình thường. Họ cần giải quyết vấn đề này”, Ellard nói.

Chuyên gia đề nghị loạt phim nên đưa các nữ đạo diễn, biên kịch vào đội ngũ sản xuất để thay đổi những gì đang diễn ra. Patty Jenkins của Wonder Woman, Cate Shortland của Black Widow và Gina Prince-Bythewood của The Old Guard là những cái tên sáng giá.

Theo BBC, chưa bàn đến diễn viên, việc ai chịu trách nhiệm biên kịch và xây dựng nội tâm nhân vật rất quan trọng. Bởi trước đây, James Bond thường bị gắn mác là bộ phim “độc hại” vì xem thường phụ nữ, kỳ thị đồng tính. Tuy nhiên, việc thay đổi quá nhiều lại ảnh hưởng đến khán giả trung thành. Điều đó đặt nhà sản xuất vào thế khó.

Vũ trụ Điện ảnh James Bond

Theo BBC, câu hỏi lớn nhất mà người hâm mộ muốn đội ngũ sản xuất giải quyết là James Bond sẽ về đâu sau khi Amazon chi 8 tỷ USD mua lại hãng phim MGM.

Hiện tại, Amazon phát triển mạnh dịch vụ phát trực tuyến, có tham vọng tạo ra nhiều vũ trụ điện ảnh (bao gồm phim ảnh, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử). Trước đây, Marvel khởi xướng xu hướng Vũ trụ Điện ảnh. Star Wars sau đó gia nhập cuộc chơi, gần đây là thành công của series The Mandalorian phát trên Disney +.

DC và series Fast & Furious cũng đang hướng đến trào lưu phát triển thành vũ trụ điện ảnh. “Liệu Jeff Bezos có tìm cách tối đa hóa tiềm năng kiếm tiền của 007 bằng cách tạo ra vô số nội dung mới liên quan đến Bond không?”, BBC đặt câu hỏi.

Chuyên gia dự đoán James Bond phát triển thành vũ trụ điện ảnh sau khi Daniel Craig rời loạt phim. Ảnh: MGM.

“Trước đây, trong truyện tranh có Bond là người Mỹ gốc Latin. Giờ đây, thế giới thay đổi, khán giả có quyền hy vọng nữ điệp viên là nữ giới, và cô ấy là người da đen. Có thể Bond phát triển theo hướng đó”, Tiến sĩ Jaap Verheul nói.

Biên kịch phim Andrew Ellard lại chỉ ra rằng thương hiệu điện ảnh thay đổi hoàn toàn so với thời điểm bộ phim đầu tiên ra mắt. Sự khan hiếm kịch bản, nội dung phim sẽ là thế khó nếu phát triển thương hiệu James Bond thành vũ trụ điện ảnh. “Phim James Bond không chạy theo số lượng. Thậm chí mỗi bộ phim cách nhau vài năm. Nếu Bond có hướng đi giống Vũ trụ Điện ảnh Marvel, tôi không chắc thương hiệu phát triển mạnh hơn”, Ellard khẳng định.

Cuối cùng, chuyên gia nhận định rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, có một số điều về James Bond không hề thay đổi. “Sự hấp dẫn của James Bond đến từ bối cảnh phim hào nhoáng ở nhiều quốc gia, những chuyện tình lãng mạn, phẩm chất người Anh trong con người James Bond…”, Verheul nói.

BBC lại tin tưởng James Bond vẫn là thương hiệu điện ảnh có nhiều tiềm năng sau khi “kỷ nguyên Daniel Craig” qua đi. Dù bất cứ diễn viên nào đóng vai 007, tương lai dòng phim điệp viên vẫn còn nhiều vấn đề để khai thác.