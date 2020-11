Kỳ nghỉ lễ u ám của nhà giàu Mỹ

Covid-19 đã dập tắt sự sôi động thường thấy trong dịp Lễ Tạ ơn và cả những ngày hội cuối năm ở Mỹ. Nhiều gia đình cảm thấy trống rỗng khi không còn bạn bè, người thân qua nhà chơi.

Zing trích dịch bài đăng từ New York Times, đề cập đến những thay đổi của dịp lễ cuối năm trong mùa Covid-19 tại Mỹ.

Lela Rose - nhà thiết kế thời trang - sử dụng căn hộ cao cấp của mình ở khu TriBeCa (thành phố New York, Mỹ) như một trung tâm giải trí.

Trước khi đại dịch ập đến, cô thường mời các nhóm khoảng 5-6 người qua nhà tụ họp, trò chuyện, ăn uống ít nhất 4 lần/tuần. Ngoài ra, cô cũng chủ trì một số bữa tiệc tối trong năm với hàng chục khách mời.

“Chiếc bàn ăn nhà tôi đủ chỗ cho tận 68 người. Đến bao giờ mới được mở tiệc lại đây?”, Rose tự hỏi.

Không gian rộng lớn bên trong căn hộ hạng sang của gia đình Lela Rose. Ảnh: Sara Kerens.

Không khí ảm đạm bao trùm

Mùa thu vừa qua, thời điểm con trai nhập học tại đại học, căn hộ lại càng trống trải hơn khi chỉ còn vợ chồng Rose và con gái. Âm thanh của những cuộc vui thường ngày - tiếng cười đùa, trò chuyện và cả tiếng leng keng của dao dĩa - giờ chỉ còn là ký ức.

“Không khí buồn tẻ hơn bao giờ hết. Ngay cả căn hộ trông cũng thật bí bách”, cô nói.

Đại dịch đã định hình lại cách chúng ta sử dụng ngôi nhà của mình. Trong khi nhiều người cảm thấy thoải mái khi những cuộc gặp mặt, tụ họp bị hủy bỏ hoàn toàn, một số khác nhanh chóng tìm cách mới để có thể giữ kết nối với bạn bè và các mối quan hệ trong thời gian giãn cách xã hội.

Một bữa tiệc đông khách do Lela Rose chủ trì trước khi Covid-19 xuất hiện. Ảnh: Sara Kerens.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã cảnh báo rằng “các cuộc tụ họp nhỏ cũng góp phần làm gia tăng số ca mắc Covid-19”, đồng thời nhấn mạnh các gia đình hãy ăn mừng ngày lễ với nhau bằng hình thức trực tuyến nhằm “giảm thiểu tối đa nguy cơ lây lan”.

Do đó, đây có lẽ sẽ là kỳ nghỉ lễ yên lặng nhất của các gia đình Mỹ.

Đối với Rose, cuộc sống không có bạn bè, khách khứa ghé chơi chẳng khác gì bị biệt giam.

“Tôi thích trò chuyện và mời mọi người ăn uống. Tôi có thể ngồi cả đêm uống rượu và nói chuyện phiếm”, cô thở dài.

Maneesh K. Goyal cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Kể từ khi chuyển đến New York sinh sống vào năm 1999, anh chọn cách tổ chức những bữa tiệc, tụ tập tại nhà như một cách mở rộng mối quan hệ.

Trước khi Covid-19 xuất hiện, Goyal tổ chức nhiều bữa tiệc ở căn hộ tại Union Square đến nỗi anh phải lập danh sách để nhớ hết. Trong đó, bữa tiệc lớn nhất là Salad Toss Off, thường được tổ chức vào chủ nhật trước Lễ Tạ ơn hàng năm.

“Tôi đã chủ trì Salad Toss Off suốt 14 năm qua. Đối với tôi, đó là ngày hạnh phúc nhất trong năm. Căn hộ của tôi được tràn ngập tiếng cười và những trò đùa vui”, Goyal chia sẻ.

Năm nay, Goyal buộc phải hủy sự kiện tụ họp thường niên này. Anh cảm thấy buồn và trống rỗng.

Nhẹ nhõm, thoải mái

Michael Bierut - nhà thiết kế đồ họa - cách ly hoàn toàn với xã hội trong những tháng đầu đại dịch một phần bởi vợ anh mắc bệnh lupus ban đỏ. Họ không thể mạo hiểm để ai ghé thăm nhà, kể cả 3 đứa con.

“Tôi thực sự thích khoảng thời gian đó, nhất là lúc mới bắt đầu. Cách ly xã hội và ngồi yên trong nhà kín mít tạo cảm giác an toàn cho tôi”, anh nói.

Beirut cũng buộc phải hủy bỏ bữa tiệc tại gia mà anh tổ chức hàng năm cho nhân viên công ty. Nhưng theo thời gian, sự tĩnh lặng quá mức trong ngôi nhà chỉ có hai vợ chồng khiến Bierut cảm thấy bứt rứt. Cuối cùng, họ đành để các con ghé thăm thường xuyên.

Một bữa ăn quây quần của gia đình ký giả Winifred Gallagher nhân dịp Lễ Tạ ơn. Ảnh: Antonia Polyn.

Tuy nhiên, theo ký giả Winifred Gallagher - tác giả của cuốn sách House Thinking: A Room-by-Room Look at How We Live, những người hoài niệm về khoảng thời gian chủ trì tiệc tùng chỉ là một phần nhỏ trong xã hội.

“Nếu bạn là một người hướng nội, bạn sẽ thấy cuộc sống trong đại dịch thật nhẹ nhõm. Rất nhiều bạn bè đã thừa nhận với tôi như vậy”, bà Gallagher nói.

Về phần mình, hai vợ chồng ký giả đặt ra quy tắc mới cho những bữa tối trong mùa lễ hội cuối năm. Trong đó, 5 người con của họ - cùng với dâu rể và cháu chắt - sẽ chia nhau mỗi tuần chỉ một gia đình đến thăm bố mẹ, thay vì tất cả tụ họp cùng lúc như các năm trước.

Bà Gallagher cũng nhận nuôi một chú cún poodle mang tên Beowulf. “Chỉ cần một sinh vật trẻ trung, sống động ở cùng nhà đã thấy cuộc sống thú vị hơn rất nhiều”, bà nói.