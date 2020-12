Kỳ nghỉ hè bổ ích cho du học sinh tại New Zealand

Dịch Covid-19 khiến nhiều du học sinh quyết định ở lại New Zealand để trải nghiệm kỳ nghỉ hè với nhiều hoạt động thú vị và bổ ích.

Dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến du học sinh quốc tế, đặc biệt là việc di chuyển về quê nhà trong kỳ nghỉ hè (tháng 1-2 tại New Zealand). Để đảm bảo học sinh, sinh viên quốc tế ở New Zealand có nhiều trải nghiệm hữu ích và ý nghĩa trong kỳ nghỉ hè đang cận kề, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) phối hợp các trường đại học, học viện kỹ nghệ, trường trung học ở New Zealand tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn.

Làm quen phong cách học tập ở giảng đường đại học

Bên cạnh các chương trình thường niên, nhiều trường tại xứ sở kiwi đã lên thêm kế hoạch về các hoạt động hè dành cho học sinh, sinh viên.

Ông Paul Irwin, Giám đốc Quan hệ Đối tác và Tiếp thị của Cơ quan Giáo dục New Zealand, cho biết: "Chúng tôi hiểu đây là thời điểm khó khăn của nhiều du học sinh. Tôi tin chắc rằng các bậc phụ huynh sẽ muốn quốc gia nơi con mình du học chăm sóc và hỗ trợ các em. Vì vậy, tinh thần manaakitanga (lòng hiếu khách) của chúng tôi sẽ mang ý nghĩa quan trọng".

Một trong những hoạt động nổi bật là các trường tạo cơ hội để học sinh cuối cấp tìm hiểu về phong cách học tập ở giảng đường đại học, định hướng chuyên ngành, lựa chọn trường… Từ đó, việc học ở các năm tiếp theo sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn. Đây là lựa chọn phù hợp với các bạn trẻ mong muốn tiếp tục theo đuổi những bậc học cao hơn tại New Zealand.

Nhiều hoạt động hỗ trợ học tập trong kỳ nghỉ hè được các trường thực hiện. Ảnh: Waikato.

Cụ thể, năm nay, Đại học Otago sẽ tổ chức chương trình trại hè dành cho học sinh trung học quốc tế. Khóa học kéo dài 6 tuần, với nhiều chủ đề hấp dẫn như thể thao, văn hóa cà phê, văn hóa Maori bản địa... Các bạn sẽ có cơ hội giao lưu văn hóa với bạn bè từ nhiều quốc gia trên thế giới, khám phá thành phố Otago và tham quan các trường học.

Còn Đại học Massey mang đến hai kỳ trại hè cho du học sinh lớp 13. Chương trình có tên "Degree Kickstart" kéo dài 5 tuần, cho phép các em hoàn thành đến 15 tín chỉ, giảm bớt số lượng cho chương trình học chính thức. Không chỉ phát triển những kỹ năng học thuật như viết luận tiếng Anh, thuyết trình, du học sinh còn có cơ hội tìm hiểu về cơ sở và dịch vụ của trường, cũng như làm quen với nhiều bạn mới.

Nhiều lựa chọn cho du học sinh quốc tế tại New Zealand hè này. Ảnh: Studyabroad.

Ngoài ra, các bạn còn có nhiều lựa chọn hấp dẫn khác, như trại hè "Leadership Camp" của Đại học Victoria of Wellington - nơi đào tạo kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng mềm, hỗ trợ học sinh trung học chuyển tiếp suôn sẻ vào đại học.

Bên cạnh đó, các bạn trẻ có thể chọn khóa học hè 4 tuần của Học viện NMIT nếu muốn làm quen và trải nghiệm môi trường đại học, với những môn thú vị như bảo vệ môi trường, khoa học biển, thương mại, nghệ thuật, thiết kế...

Riêng với chương trình hè từ Học viện Wintec, hoạt động ngoài trời sẽ được bổ sung vào khóa hè như tham quan hang đom đóm Waitomo, phim trường Hobbiton, trượt tuyết, leo núi...

Các bạn cũng sẽ được tham dự buổi hướng nghiệp, tư vấn việc làm, trò chuyện và thảo luận với khách mời là chuyên gia uy tín tại địa phương, giúp du học sinh vừa có thêm kiến thức, kỹ năng, định hướng, vừa được trải nghiệm New Zealand.

Nhiều lựa chọn cho mùa hè bổ ích và sôi động

Ngoài các chương trình làm quen với môi trường học tập hay rèn luyện kỹ năng học thuật, định hướng và phát triển bản thân, du học sinh còn có nhiều lựa chọn khác cho kỳ nghỉ hè trọn vẹn, vui vẻ và hữu ích qua việc khám phá thiên nhiên New Zealand và hoạt động ngoại khóa.

Trong đó, trường Trung học ACG cung cấp loạt chương trình mùa hè đa dạng, từ học tiếng Anh, toán, âm nhạc, nghệ thuật, khoa học... đến các chuyến đi dã ngoại ngắn ngày và dài ngày cho các bạn 11-18 tuổi.

Tham gia chương trình, học sinh sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời, được ghé thăm những điểm đến nổi tiếng như Bảo tàng Auckland, Waitangi, phim trường Hobbiton... Còn trường AIC mang lại nhiều hoạt động ngoại khóa cho sinh viên quốc tế như học làm bánh, học yoga, đi biển, tiệc thịt nướng, du lịch...

Du học sinh Yujie Wei đến từ Trung Quốc, cho biết: "Ban đầu, em hơi thất vọng vì không thể về nhà, gặp bạn bè và mẹ. Nhưng giờ em được trải nghiệm Giáng sinh với gia đình người bản xứ mà em ở cùng, họ giống như ông bà của em vậy".

Phần lớn chương trình mùa hè tại New Zealand đều được thiết kế với chất lượng tối ưu và mức chi phí hợp lý, nhằm giúp các gia đình và du học sinh an tâm trải nghiệm hơn.

Một kỳ nghỉ sôi động đang chờ đợi các du học sinh quốc tế tại New Zealand.

Là học sinh 12 tuổi đến từ Hàn Quốc, Joanna Kim cho biết ban đầu, cô bé cảm thấy buồn bã khi không thể về nhà với gia đình trong kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, Kim chia sẻ: "Giờ đây, em rất vui khi tham gia trại hè khoa học, vì được gặp gỡ nhiều anh chị sinh viên và bạn bè".