Kỹ năng 'được săn đón trong kỷ nguyên số' mà bạn có thể dạy cho con

Theo chuyên gia nuôi dạy con Margot Machol Bisnow, có một kỹ năng mà hầu như phụ huynh nào có con cái thành công cũng dạy cho con mình. Đó là sự tò mò, CNBC Make It cho hay.

Tò mò là một kỹ năng hiếm giúp trẻ thành công. Ảnh: Shutterstock.

Margot Machol Bisnow là một nhà văn, một bà mẹ và người tư vấn về nuôi dạy con cái. Bà cũng là tác giả của cuốn sách Raising an Entrepreneur: How to Help Your Children Achieve Their Dreams (Tạm dịch: Nuôi dạy doanh nhân: Cách giúp con bạn đạt được ước mơ).

Để viết cuốn sách này, Bisnow đã phỏng vấn hơn 70 phụ huynh có con cái thành đạt. Bà cho hay họ đều dạy cho con mình một kỹ năng đặc biệt. Đó là sự tò mò.

Theo các chuyên gia hướng nghiệp, ngày nay, tò mò là một kỹ năng hiếm có nhưng đầy tiềm năng trong tương lai. Các nhà nghiên cứu của Trường Kinh doanh - Đại học Harvard thậm chí còn gọi kỹ năng này là "một yếu tố được săn đón trong kỷ nguyên kỹ thuật số".

Không chỉ đơn giản là mong muốn được biết một điều gì đó, sự tò mò còn thể hiện ở việc một đứa trẻ cố gắng mày mò sửa chữa bất cứ thứ gì xung quanh nó và đặt câu hỏi với mọi thứ xung quanh. Nhờ vậy, sự tò mò khiến chúng suy nghĩ sâu sắc và chín chắn hơn, không phán xét quá nhanh và biết cách đưa ra các giải pháp sáng tạo hơn.

Theo Margot Machol Bisnow, dưới đây là 3 cách để phụ huynh nuôi dưỡng sự tò mò của con cái mình.

Khuyến khích con tự sửa chữa mọi thứ

Robert Stephens, CEO của Công ty công nghệ Geek Squad khi mới 24 tuổi, là một người tò mò với mọi thứ từ bé. Hồi đó, anh đã mày mò tháo các tay nắm cửa trong nhà, tuy nhiên, bố mẹ anh không hề tức giận.

"Họ chỉ bảo tôi phải lắp chúng lại như cũ", anh nói với Bisnow và cho hay mình nhanh chóng trở thành thợ sửa đồ cũ trong gia đình và thấy tự hào khi được người nhà công nhận.

"Tôi cảm thấy vui và tự hào khi nghe mọi người nói rằng 'Robert có thể sửa được mọi thứ'", anh kể.

Theo đó, sửa chữa mọi thứ có thể giúp trẻ phát triển các kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề. Nếu có đồ đạc cần sửa chữa xung quanh nhà như bóng đèn hỏng hoặc vòi nước rỉ, Bisnow gợi ý các phụ huynh nên sử dụng nó như một cơ hội để dạy con.

Động viên con giải quyết các vấn đề lớn xung quanh mình

Jessica Jackley là người đồng sáng lập Kiva, một nền tảng cho vay ngang hàng đã giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ hơn một tỷ USD. Cô cho biết mình được truyền sự tự tin mỗi ngày từ mẹ.

“Mẹ tôi đã khiến tôi tự tin hơn mỗi ngày. Bà động viên tôi hãy cứ làm tôi có thể làm, làm bất cứ điều gì tôi muốn làm, cho dù nó có vẻ không khả quan. Ở những trường hợp khác nhau, chúng tôi (Jessica và mẹ - PV) cũng ngồi thảo luận về vai trò lãnh đạo khác nhau", cô nói với Bisnow.

Khuyến khích trẻ tự giải quyết vấn đề của mình có thể giúp chúng tự tin hơn. Ảnh: Freepik.

Bên cạnh đó, 2 mẹ con Jessica cũng có những quy tắc khiến cuộc sống bớt buồn tẻ.

"Chúng tôi luôn học hỏi mọi thứ cùng nhau, chơi trò chơi, khám phá hoặc có những cuộc phiêu lưu nhỏ. Tinh thần này đã chuẩn bị cho tôi một tinh thần chủ động và nhanh nhạy với mọi cơ hội để có thể trở thành một doanh nhân", cô nói.

Đặt những câu hỏi khó

Năm 2007, Ellen Gustafson đồng sáng lập Dự án FEED chuyên bán túi xách và các món đồ khác để gây quỹ cho các bữa ăn ở trường. Giờ đây, cô là một nhà hoạt động vì sự đổi mới của xã hội.

Maura, mẹ của Ellen, cho rằng phần lớn thành công của con gái là nhờ bà luôn cố gắng không can thiệp vào cuộc sống của con

Thay vì luôn nói với Ellen phải làm gì, bà Maura khuyến khích con mình tự lập và tự suy nghĩ.

"Cách tốt nhất để làm điều đó là đặt câu hỏi", cô cho hay.

Để cụ thể hóa ý kiến của mình, bà lấy ví dụ khi con mình ra ngoài trong cơn bão sấm sét. Lúc này, phụ huynh có thể đặt câu hỏi cho con như sau:

- "Con đã đặt mình vào một tình huống rất nguy hiểm. Con đã nghĩ gì thế?"

- "Điều gì khiến con phải ra ngoài vào trời sấm sét như vậy?"

- "Sau lần này, con rút ra được bài học gì cho lần sau?"

Theo bà Maura, việc phụ huynh đặt những câu hỏi sâu cho thấy họ tôn trọng khả năng phán đoán của con mình, giúp chúng xây dựng sự tự tin. Những câu hỏi cũng giúp con trẻ suy nghĩ sâu về vấn đề, từ đó biết cân nhắc giữa những trường hợp, sự đánh đổi và kết quả khác nhau.