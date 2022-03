Kỷ lục Oscar có thể bị phá vỡ

Với đề cử Đạo diễn xuất sắc của Oscar 2022 cho tác phẩm The Power of the Dog, Jane Campion ghi tên vào lịch sử khi là người phụ nữ đầu tiên hai lần được đề cử hạng mục này (trước đó là The Piano năm 1993). "Nếu Jane thắng cả ba đề cử cho hình ảnh, đạo diễn và biên kịch xuất sắc, cô sẽ trở thành nhà làm phim nữ đầu tiên làm được điều này, sau nam đạo diễn Bong Joon Ho - người gần nhất lập nên kỳ tích tương tự", Variety viết.