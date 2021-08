Kỷ lục người tiêm vaccine Covid-19 trong một ngày

Ngày 19/8, số lượng người được tiêm vaccine Covid-19 tại Việt Nam là 1.504.293, tăng gần gấp 4 lần so với 18/8, cao nhất từ trước đến nay.

Tối 20/8, Bộ Y tế cho biết trong ngày 19/8, Việt Nam có 1.504.293 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 16.306.199 liều. Trong đó, tiêm 1 mũi là 14.669.827 liều, tiêm mũi 2 là 1.636.372 liều.

Đây là kỷ lục về số liều được tiêm trong một ngày ở nước ta từ khi bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 đến nay. Mức này cao gần gấp 4 lần so với số người được tiêm vào ngày 18/8 (398.031 liều). Trước đó, số mũi tiêm cao nhất là vào ngày 10/8 với 1.408.453 mũi.





Theo thông tin từ Cổng thông tin tiêm chủng vaccine Covid-19, đến nay, TP.HCM là địa phương được phân bổ nhiều nhất với 5.501.330 liều (bao gồm cả số lượng vaccine phân bổ cho các viện, bệnh viện, đơn vị Trung ương trên địa bàn).

Trong đó, số liều đã tiêm tại thành phố là 5.075.726 (tương đương hơn 92%). Theo thống kê, đến nay, gần 73% người trên 18 tuổi ở TP.HCM đã được tiêm vaccine.

TP. Hà Nội đã được phân bổ 3.163.270 liều (bao gồm cả số lượng vaccine phân bổ cho các viện, bệnh viện, đơn vị Trung ương trên địa bàn), trong đó, số liều đã tiêm là 2.302.415 (tương đương gần 73%). Với dân số từ 18 tuổi trở lên ở Hà Nội là hơn 5,7 triệu người, tỷ lệ người trong độ tuổi này được tiêm ít nhất một mũi vaccine đạt hơn 40%.

Người dân ở TP.HCM được tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: Duy Hiệu.

Cổng thông tin tiêm chủng cũng cho biết 7 tỉnh có tiến độ tiêm chủng nhanh nhất trên 100% (tính theo số mũi tiêm/số vaccine phân bổ thực tế). Các địa phương này bao gồm: Đồng Tháp (112,18%), Vĩnh Long (108,65%), Cà Mau (107,44%), Sóc Trăng (103,62%), Tiền Giang (103,09%), Bắc Ninh (102,09%), Bắc Giang (100,75%).

Theo Bộ Y tế, số mũi tiêm trên thực tế có thể nhiều hơn số liều vaccine được phân bổ tính theo lọ. Đó là lý do một số địa phương có số người được tiêm cao hơn con số trong danh sách phân bổ.

Ngoài ra, 10 tỉnh có tiến độ tiêm vaccine chậm nhất là Đồng Nai (49,94%), An Giang, Đà Nẵng, Bình Dương, Long An (dưới 60%), Kiên Giang, Thừa Thiên - Huế, Nghệ An, Thái Bình, Bình Thuận (dưới 65%).

Tính đến ngày 19/8, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 22 triệu liều vaccine Covid-19, trong đó có hơn 14 triệu liều vaccine AstraZeneca, hơn 5 triệu liều Moderna, hơn 1,2 triệu liều Pfizer, 12.000 liều Sputnik-V và 2,5 triệu liều Sinopharm.

Độc giả xem chi tiết số liệu tiêm vaccine Covid-19 tại đây.