Kỷ lục mới đáng buồn của Nhật Bản

Ngày 2/3, cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản công bố số liệu về tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em trong năm 2022. Cụ thể, có 115.762 vụ được ghi nhận, tăng 7.703 ca so với năm trước đó.

Đồng thời, cảnh sát cũng thống kê được 2.181 ca bạo hành trẻ vị thành viên (dưới 18 tuổi), hơn 7 vụ so với năm 2021. Có 37 nạn nhân tử vong, bao gồm vô ý gây hại cho trẻ sơ sinh.

Theo Mainichi, đây là những kỷ lục đáng buồn của xứ mặt trời mọc.

Khoảng 80% trường hợp bị điều tra có liên quan đến lạm dụng thể chất. Trong số các ca nghi ngờ được báo cáo với cơ quan chức năng, có 70% liên quan đến lạm dụng về mặt tinh thần.

Một nửa số vụ bao gồm tình huống bạo lực giữa các thành viên trong nhà và được thực hiện trước mặt trẻ nhỏ. Đáng nói, số cuộc tham vấn tâm lý, hành vi và báo cáo cơ quan chức năng liên quan đến về bạo lực gia đình cũng tăng từ 1.454 lên 84.496.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra vào năm 2022, cảnh sát Nhật Bản đã tiếp cận hơn 1.728 trường hợp khiêu dâm trả thù.

Các hành động thường thấy bao gồm đăng hình ảnh, video khỏa thân hoặc khiêu dâm mà không có sự đồng ý từ nạn nhân. 50% kẻ chủ mưu là đối tượng hẹn hò, song cũng có đến 20% là bạn bè và người quen biết qua Internet.

Khi được công bố, dữ liệu này gây quan ngại khi cao gấp 2,6 lần con số ghi nhận cùng kỳ 4 năm trước, Kyodo News đưa tin.

Nhằm kiểm soát tình hình, chính quyền Nhật Bản đã ban hành các lệnh cấm kèm theo biện pháp kiểm soát theo dõi đối với tội phạm liên quan trẻ vị thành niên. Tổng số ca bị áp dụng lệnh cấm lên đến 1.744, theo ghi nhận trong hệ thống dữ liệu.

Đến thời điểm hiện tại, tổng số hành vi vi phạm pháp luật đang có xu hướng giảm nhẹ. Tuy nhiên, những dữ kiện trên vẫn phản ánh tình hình bất ổn và gây lo lắng cho người dân nước này.

