Kỷ lục Guinness ghi nhận cô bé 5 tuổi là nữ tác giả trẻ nhất thế giới.

Bella J Dark từ Weymouth, Vương quốc Anh, lập kỷ lục Guinness vì xuất bản sách khi mới chỉ 5 năm 211 ngày tuổi.

Ngày 31/1, cuốn sách The Lost Cat (tạm dịch: Chú mèo lạc) của Bella được Ginger Fyre Press xuất bản. Tới nay, cuốn sách đã bán được hơn 1.000 bản.

The Lost Cat của Bella kể câu chuyện của chú mèo Snowy lẻn ra khỏi nhà vào buổi đêm rồi đi lạc.

Kỷ lục này trước đây Guinness ghi nhận cho Dorothy Straight, sinh ngày 25/5/1958, xuất bản cuốn sách How the World Began (Tạm dịch: Cách thế giới khởi sinh) vào tháng 8/1964 khi mới 6 tuổi.

Bella J Dark và cuốn sách của mình. Ảnh: SWNS.

Bella chia sẻ rằng ý tưởng cuốn sách đến từ chính những bức vẽ của cô bé. “Lúc đầu nó chỉ là một bức tranh thôi. Rồi cha bảo em có thể dựng một câu chuyện, một cuốn sách từ bức tranh ấy”, cô bé nói.

Theo lời bà Chelsie Syme, mẹ Bella, cô bé có một trí tưởng tượng tuyệt diệu và đã bắt đầu sáng tác truyện ngắn từ năm 3 tuổi. Thế nên, bà cũng chẳng ngạc nhiên khi con gái tuyên bố sẽ viết một cuốn sách.

“Em muốn trở thành nhà văn. Em thích viết và vẽ”, Bella J Dark chia sẻ.

Bella mất khoảng 5 ngày để hoàn thành câu chuyện. Cô bé cũng tự mình vẽ minh họa cho cuốn sách (duy có một bức tranh cuối cùng là do Lacie May, chị gái cô, vẽ).

Bella hy vọng rằng cuốn sách của mình sẽ “dạy cho trẻ con biết rằng không nên ra ngoài một mình buổi tối”.

Để được Tổ chức Guinness thế giới công nhận, cuốn sách phải được xuất bản bởi một nhà xuất bản thương mại và phải in và bán được ít nhất 1000 bản.

Sau khi tìm được một nhà xuất bản tại hội sách, mẹ Bella đã hỗ trợ con gái mình trong các khâu xử lý bản thảo. Chelsie nói: “Tôi rất mừng cho con gái và tôi thích được tham gia vào, chăm nom và tán dương con bé mỗi khi nó làm gì”.

Công sức của mẹ và con gái cuối cùng cũng được đền đáp khi doanh số bán ra của cuốn sách đạt đủ ngưỡng và Guinness chính thức ghi nhận Bella là nữ tác gia trẻ nhất thế giới.

“Một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi và chồng hạnh phúc ngất ngây khi con bé được ghi Guinness ghi nhận và nó hoàn toàn xứng đáng”, Chelsie chia sẻ.

Bella được truyền cảm hứng bởi một số cuốn sách yêu thích của cô bé như What the Ladybird heard (tạm dịch: Cô chim nghe thấy gì), Splat the Cat (tạm dịch: Mèo Splat) và Nhật ký chú bé nhút nhát.

Cô mong rằng The Lost Cat cũng sẽ truyền cảm hứng cho các tác giả trẻ khác như cách những cuốn sách trên đã truyền cảm hứng cho cô.

Khi không viết, Bella thích đọc, thích bơi, và chơi trò đóng vai giáo viên và các trò chơi trên máy tính bảng.

Hiện, Bella đang viết phần 2 của The Lost Cat kể tiếp hành trình của mèo Snowy.

Nam tác giả trẻ nhất được Guinness ghi nhận là Thanuwana Serasinghe (người Sri Lanka), xuất bản cuốn sách mang tên Junk Food (tạm dịch: Đồ ăn vặt) vào ngày 5/1/2017 khi mới 4 năm 356 ngày tuổi.