Kỷ lục gia ghi bàn World Cup qua đời ở tuổi 89

L'Equipe, Euro1 và nhiều đơn vị truyền thông khác của Pháp đồng loạt xác nhận huyền thoại Just Fontaine qua đời ở tuổi 89. Gia đình chân sút huyền thoại này cũng xác nhận thông tin trên với AFP.

Fontaine vẫn đang giữ kỷ lục "Vua phá lưới" ghi nhiều bàn nhất trong một kỳ World Cup. Tại Cúp thế giới 1958 tại Thụy Điển, Fontaine ghi 13 bàn, giúp Pháp giành huy chương đồng. Không cầu thủ nào phá được kỷ lục này của huyền thoại người Pháp từ đó tới nay.

Ngôi sao ghi nhiều bàn nhất trong một kỳ World Cup sau Fontaine là Gerd Muller (Tây Đức) với 10 bàn tại kỳ Cúp thế giới năm 1974. Trở lại năm 1958, Fontaine ghi bàn trong tất cả các trận của tuyển Pháp. Ở trận đấu cuối cùng gặp Tây Đức để tranh huy chương đồng, Fontaine ghi 4 bàn, qua đó vượt mặt kỷ lục cũ thuộc về "Vua phá lưới" World Cup 1954 là Sandor Kocsis (Hungary, 11 bàn).

Ở cấp độ CLB, Fontaine thi đấu thành công trong thời gian khoác áo Stade Reims. Chân sút sinh năm 1933 ghi hơn 200 bàn trong cả sự nghiệp cho đội bóng Pháp. Năm 1959, Fontaine là "Vua phá lưới" Cúp C1 châu Âu mùa 1958/59 sau khi đưa Reims vào chung kết (thua Real Madrid 0-2).

Fontaine giải nghệ năm 28 tuổi sau khi dính chấn thương nặng. Năm 2003, LĐBĐ Pháp chọn Fontaine là cầu thủ hay nhất của bóng đá nước này trong 50 năm (từ 1954 tới 2003). Sau khi giải nghệ, Fontaine có làm HLV cho PSG, Toulouse và tuyển Morocco nhưng không gặt hái được nhiều thành công.

