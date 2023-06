Kỷ lục của Mourinho bị Sevilla chặn đứng

Trong trận chung kết Europa League 2022/23, AS Roma để thua Sevilla ở loạt đá luân lưu với tỷ số 1-4. Trước đó, hai đội hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.