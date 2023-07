Kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang

Ông Lâm Phước Nghĩa - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh An Giang, bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Tối 3/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy An Giang có thông cáo Kỳ họp thứ 17 về kỷ luật đảng viên, Chi ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh An Giang.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy An Giang nhận thấy Chi ủy Chi bộ Cục THADS tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025, đã vi phạm quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo đối với tập thể lãnh đạo Cục THADS tỉnh trong công tác cán bộ, quản lý đảng viên, chỉ đạo, kiểm tra công tác chuyên môn, tác nghiệp thi hành án; dẫn đến nhiều cán bộ, đảng viên ngành thi hành án tỉnh vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành thi hành án phải xử lý kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và xử lý hình sự.

Những vi phạm của Chi ủy Chi bộ Cục THADS tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025, là nghiêm trọng, gây bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 17 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang.

Căn cứ các quy định, UBKT Tỉnh ủy An Giang quyết định cảnh cáo Chi ủy Chi bộ Cục THADS tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với Chi ủy Chi bộ Chi cục THADS huyện Châu Phú, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy Chi ủy Chi bộ Chi cục THADS huyện Châu Phú, nhiệm kỳ 2015-2020, đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để đảng viên vi phạm pháp luật của Nhà nước phải xử lý hình sự; đề nghị cho đảng viên ra khỏi Đảng không đúng quy định của Đảng.

Những vi phạm của Chi ủy Chi bộ Chi cục THADS huyện Châu Phú, nhiệm kỳ 2015-2020, làm ảnh hưởng uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. UBKT Tỉnh ủy An Giang quyết định khiển trách Chi ủy Chi bộ Chi cục THADS huyện Châu Phú, nhiệm kỳ 2015-2020.

UBKT Tỉnh ủy An Giang nhận thấy các cá nhân: Lâm Phước Nghĩa - Cục trưởng Cục THADS tỉnh An Giang; Trần Khánh Dân - Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang (nguyên Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Cục trưởng Cục THADS tỉnh An Giang); Lê Hoàng Tâm - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Cục THADS tỉnh An Giang; Nguyễn Văn Thương - Chi Cục trưởng Chi cục THADS thị xã Tân Châu; Trịnh Công Tồn - Phó chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã Tân Châu (nguyên Phó chi cục trưởng - Phụ trách Chi cục THADS huyện Châu Phú từ tháng 1/2016 đến tháng 1/2020) đã vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, quản lý đảng viên, chỉ đạo, kiểm tra công tác chuyên môn, tác nghiệp thi hành án; buông lỏng lãnh đạo, quản lý; chịu trách nhiệm người đứng đầu khi để cán bộ cấp dưới vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành thi hành án.

Theo kết luận, các cá nhân nêu trên đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

UBKT Tỉnh ủy An Giang cho rằng những vi phạm của các cá nhân nói trên là nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. UBKT Tỉnh ủy An Giang quyết định cảnh cáo các cá nhân: Lâm Phước Nghĩa, Trần Khánh Dân, Lê Hoàng Tâm, Nguyễn Văn Thương, Trịnh Công Tồn.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy An Giang quyết định kỷ luật khiển trách các cá nhân: Phùng Quốc Khởi - Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh An Giang; Nguyễn Huy Thanh - Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh An Giang; Trần Bửu Thọ - Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh An Giang.

UBKT Tỉnh ủy cho rằng các trường hợp này đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra công tác chuyên môn, tác nghiệp thi hành án; chịu trách nhiệm liên đới khi để cán bộ cấp dưới vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành thi hành án.

Cùng với đó, còn vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; làm ảnh hưởng xấu uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.