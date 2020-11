Kỷ luật hiệu trưởng vi phạm lạm thu ở Long An

UBND huyện Tân Hưng, tỉnh Long An vừa có quyết định xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng trường Tiểu học thị trấn Tân Hưng với hình thức cảnh cáo.

Ông Huỳnh Thanh Dũng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tân Hưng, Long An cho biết UBND huyện Tân Hưng vừa ký quyết định xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng trường Tiểu học thị trấn Tân Hưng với hình thức cảnh cáo.

Lý do hiệu trưởng bị cảnh cáo do viên chức quản lý không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo quy định phân công mà không có lý do chính đáng. Thời điểm có hiệu lực thi hành từ ngày 6/11.

Trường Tiểu học thị trấn Tân Hưng nơi xảy ra việc lạm thu khiến hiệu trưởng bị kỷ luật.

Theo ông Huỳnh Thanh Dũng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tân Hưng, Long An chia sẻ trước đó, sau khi nghe phản ánh từ phụ huynh học sinh về các khoản thu đầu năm học của trường Tiểu học thị trấn Tân Hưng, Phòng GD&ĐT huyện yêu cầu hiệu trưởng nhà trường viết bản tường trình về việc thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021.

Trường Tiểu học thị trấn sẽ có buổi làm việc để làm rõ những nội dung phụ huynh học sinh phản ánh.

Đồng thời, Phòng GD&ĐT Tân Hưng đã tổ chức họp kiểm điểm và có văn bản báo cáo UBND huyện xem xét cho ý kiến, chỉ đạo xử lý những vi phạm đối với Hiệu trưởng trường Tiểu học thị trấn Tân Hưng - Nguyễn Thị Hồng vi phạm việc lạm thu trong năm học 2020-2021.

Cụ thể, đầu năm học 2020-2021, Hiệu trưởng trường Tiểu học thị trấn Tân Hưng - Nguyễn Thị Hồng chỉ đạo đóng nhiều khoản tiền không rõ ràng, sai quy định. Đó là các khoản tiền nộp Ban đại diện cha, mẹ học sinh 800.000 đồng/lớp/năm; thuê quét rác xung quanh trường, vỉa hè, khu vệ sinh 150.000 đồng/lớp/tháng; đối với khối 3,4,5 do có học môn tin học tại phòng máy nên thu thêm 20.000 đồng/học sinh/9 tháng để hỗ trợ kinh phí bảo trì máy và điện sử dụng cho máy lạnh.

Ngoài ra, hiệu trưởng còn đề nghị các phụ huynh đóng thêm 5.000 đồng/học sinh/năm học để mua phân bón, cây kiểng; ủng hộ thư viện 5.000 đồng/học sinh/năm học; công trình măng non cấp huyện, cấp tỉnh đóng 4.000 đồng/học sinh/năm học.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Hồng còn giới thiệu giáo viên chủ nhiệm lớp làm cộng tác viên thu bảo hiểm tự nguyện số tiền 100.000 đồng/học sinh, giáo viên thu hưởng 10% tổng số tiền thu được.

Về đồng phục học sinh, nhà trường hợp đồng với cơ sở may Ngọc Băng cấp đồng phục học sinh cho trường và phân công người thân phụ trách được hưởng 5%.

Hiệu trưởng trường Tiểu học thị trấn Tân Hưng - Nguyễn Thị Hồng đã thừa nhận việc thực hiện một số khoản thu đầu năm học 2020-2021 là sai với các văn bản chỉ đạo của ngành, chưa thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về chống lạm thu trong nhà trường.

Đối với các khoản thu không đúng quy định, Phòng GD&ĐT Tân Hưng đã chỉ đạo nhà trường khắc phục và yêu cầu giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp phụ huynh học sinh hoàn trả lại tiền cho phụ huynh học sinh.