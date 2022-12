Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo 3 tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Bình Dương

Loạt giám đốc, phó giám đốc công an các tỉnh bị kỷ luật

Giám đốc Công an Sóc Trăng, Giám đốc Công an tỉnh Long An cùng nhiều phó giám đốc, nguyên phó giám đốc Công an tỉnh An Giang vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật.